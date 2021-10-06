الميزانية السعودية (22) بين الانفاق والعجز

بالإضافة إلى دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالعديد من الإجراءات وعلى رأسها إصلاح منظومة الشراء العام واعتماد شفافية أكبر بالعمليات المالية التي تقوم بها الدولة في استخدام المال العام، وهي إصلاحات المالية العامة.

وأفصحت المملكة عن استمرار السياسة المالية الإنفاقية في اطار التنمية المستدامة التي تتبعها المملكة، لنرى سمات ثلاث للموازنة المقبلة، وفق تقديرات وزارة المالية، ترتكز على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة).. التي أعلنت عن تكبد عجز بقيمة 52 مليار ريال في موازنة عام 2022 والتي تقدر حجم الإنفاق بقيمة 955 مليار ريال، مقابل إيرادات قوامها 903 مليارات ريال، ليتضح لنا وفق تقديرات وزارة المالية المعلنة لعام 2021، قُدرت بنفقات اجمالية 1.01 تريليون ريال.

بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات المالية للدولة 930 مليار ريال بنهاية نفس العام، مما يعني وجود عجز قدره 85 مليار ريال، ليكون مسار الدَّين العام مستقراً خلال السنوات الثلاث المقبلة عند مستوى 989 مليار ريال، بينما سيكون بنهاية عام 2021 حوالي 937 مليار ريال.

ولعنا نرى هنا من إشارة الأرقام إلى إنفاق متزايد من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة 96 مليار ريال، يرتفع إلى 150 مليار ريال العام المقبل، وهو ما يدل على رفع كفاءة الإنفاق وجودة الإنفاق، وسرعة إنجاز المشاريع، واستدامة الكفاءة في الإنفاق.

ومنها نجد استمرارية صعود الإيرادات المالية حتى 2024 مدفوعاً بتوقعات التعافي الاقتصادي محلياً وعالمياً من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات الرؤية وتنوع الاقتصاد.

وهذا ما جعل المملكة تستمر في سياساتها الإنفاقية، عبر التوجه الحكومي في تقدير إيرادات الميزانية بمعايير تتسم بالتحفظ في جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية، تحسباً لأي تطورات طارئة قد تحدث نتيجة لتحورات كورونا، وهو ما يدل تتبع استراتيجية الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتعزيز الوضع المالي، في مسارين أساسيين متوازيين؛ أحدهما يركز على جانب تطويري، وآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة الكاملة.