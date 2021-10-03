ما هي أسباب رواج الملاذات الآمنة؟

لا تزال أسعار الفائدة ثابتة بشكل جيد عند مستويات منخفضة وداعمة لتقييمات الأسواق، لكن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المضطرب بشأن تقليص مشترياته من السندات وتزايد المخاوف المتعلقة بالنمو والقيود المفروضة على المعروض تعمل كقوى معاكسة متزايدة في وجه تحقيق المزيد من المكاسب.

وسجلت الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تقلبات كبيرة ومشاعر هشة لدى المستثمرين، إذ لا يزال استمرار تفشي فيروس كورونا يرخي بظله على الآفاق الاقتصادية ويضعف توقعات النمو العالمي. كما أن الإجراءات التنظيمية المشددة في الصين والوضع الجيوسياسي المضطرب في أفغانستان تشكل عوامل إضافية للبيئة الحالية التي تكبح شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وشهد عالم تداول العملات “الفوركس” ردة فعل شبه كلاسيكية ظهرت مع الأداء المتفوق لكل من الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي، بينما عانت العملات المرتبطة بالسلع والمعادن وسط حالة عدم اليقين وضعف المشاركة لدى المستثمرين.

وفي أعقاب تسجيل أعلى مستويات إغلاق على الإطلاق على مدى أيام، عادت أسواق الأسهم الأمريكية إلى أرض الواقع، وإن كان ذلك على بعد بضع نقاط مئوية فقط من أعلى ذروة بلغها. ويبلغ التقييم الحالي لمؤشر “ستاندرد اند بورز 500” ذو القيمة الغنية حوالي 22 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو تقييم مرتفع وفقاً للمعايير التاريخية. لكن المشكلة الدائمة لا تزال تكمن في اتساع السوق مع استمرار مخاطر السوق في قطاع التكنولوجيا النشط.

وتشكل شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر خمسة مكونات من حيث القيمة السوقية في مؤشر “ستاندرد اند بورز 500” وبنسبة 23% من وزن المؤشر، مقارنة مع 18% في ذروة فقاعة الإنترنت في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعتبر مراقبو السوق الذين يستخدمون التحليل الفني والرسوم البيانية لاتخاذ القرارات الإستثمارية، أن مستوى 15000 نقطة في مؤشر “ناسداك” هو المستوى الرئيسي الذي يكافح المؤشر التكنولوجي لدفعه إلى الأعلى.

وبالتأكيد، لا تزال أسعار الفائدة ثابتة بشكل جيد عند مستويات منخفضة وداعمة لتقييمات الأسواق، لكن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المضطرب بشأن تقليص مشترياته من السندات وتزايد المخاوف المتعلقة بالنمو والقيود المفروضة على المعروض تعمل كقوى معاكسة متزايدة في وجه تحقيق المزيد من المكاسب.

كما سجل الذهب أداءً هشاً وسط تقلبات شديدة خلال الأسابيع الماضية. وبعدما بدا أن المعدن الأصفر وجد دعماً حول 1800 دولار للأونصة في يوليو، انخفض بشكل حاد بعد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة والذي فاق توقعات المحللين. وأدت البيانات القوية للمرة الثانية على التوالي للوظائف غير الزراعية إلى ارتفاع عائدات الدولار الأمريكي والسندات الأمريكية، ولم يكن هذا مؤشراً جيداً بالنسبة إلى السلع والمعادن.

وبعد الإغلاق الضعيف في أول يوم جمعة من الشهر، شهدت أسعار الذهل “انهياراً سريعاً” بأكثر من 4% عند افتتاح الأسبوع الجديد في آسيا. وهوت الأسعار إلى مستوى منخفض بلغ 1677 دولاراً بسبب النقص الحاد في معدلات السيولة.

ولا تعتبر هذه التقلبات ظاهرة غير مألوفة خلال تداولات الساعات الأولى من المنطقة الزمنية الآسيوية. ومع ذلك، فقد نجح مناصرو الإستثمار بالذهب في الحد من الخسائر مع تحول الأسعار المنخفضة لفترة الربيع في مارس وأبريل إلى مستوى دعم قوي.

ولم يشهد الذهب تاريخياً تداولات مماثلة لما حدث في الآونة الأخيرة. وفشل انخفاض العائد على السندات في تعزيز السعر الذهب، لكن التحولات الأخيرة أدت إلى ردة فعل سلبية قوية. وفي الواقع، يمكن للإنهيار السعري السريع أو للإنسحاب التحوطي من السوق كما رأينا مؤخراً أن يؤشر إلى وجود قاع سعري رئيسي.

ويمكن لبيانات اقتصادية جاءت دون التوقعات وخففت من توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى تفشي متحور “دلتا” الذي يضر بالنمو العالمي ويكبح شهية المخاطرة لدى المستثمرين، أن تشكل عوامل دعم للمعدن النفيس على المدى القريب.