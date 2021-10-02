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نصيحة خبير، كيف تدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود؟

10 بالمئة هي النسبة التي ينبغي اقتطاعها من الراتب ووضعها في حساب طوارىء خاص، بحسب لويس ديلاني يتولى إدارة الثروات ومتخصص في الضرائب وتمويل الوافدين لدى “وينتورث سي إم” (بالشراكة مع “جي اس بي كابيتال”)

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نصيحة خبير، كيف تدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود؟
نصيحة خبير، كيف تدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود؟

يتولى لويس ديلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس “وينتورث سي إم”، الإجابة على أسئلة قرائنا المالية والإستثمارية. (*)

لدينا أبناء في المدرسة والجامعة، ونحن بصدد إدارة شؤوننا المالية. نحن ندرك أنه ليس لدينا صندوق طوارىء يشكل لنا الحماية في الأيام الصعبة. ما هو المبلغ الذي ينبغي إدخاره قبل أن نفكر بالقيام بأي استثمارات؟
السيد والسيدة فيليبس، دبي

ندرك جميعنا كم تبلغ تكلفة تعليم الأطفال، وهي مسألة أكثر انتشاراً في دبي. قد يكون من الصعب إدارة الشؤون المالية عندما يكون لديك عائلة أكبر وسط تزايد النفقات.
يتوجب على الجميع إمتلاك صندوق طوارىء للأيام الصعبة. وفي رأيي، فإن وجود نوع من التأمين هو الخطوة التالية الأكثر أهمية للخطة المالية. يجب أن يكون هذا التأمين عبارة عن مبلغ نقدي مخصص يلبي بسرعة حاجاتنا المالية الطارئة. لا أقوم بتصنيف الاستثمارات على أنها صندوق للأيام الصعبة لأنها تستغرق في العادة وقتاً للتصفية، وفي الحالات الطارئة يجب أن يكون المبلغ متاحاً على الفور. وهذا يعني عادةً تسديد فاتورة المستشفى أو تصليح السيارات أو رحلات سفر طارئة أو في أسوأ الحالات – فقدان الوظيفة.
لا توجد قاعدة صارمة وسريعة لمقدار النقود التي ينبغي أن تكون في صندوق الطوارئ. سيكون الأمر مختلفاً عند كل شخص اعتماداً على الدخل والمصروفات. وتتمثل نقطة البداية الجيدة في محاولة الاحتفاظ بثلاثة أشهر من نفقات الأسرة في حساب مصرفي. قد يعني هذا في أسوأ سيناريو فقدان الدخل، يمكنك العيش بشكل طبيعي لمدة ثلاثة أشهر. في ذلك الوقت نأمل أن يتم الحصول على دخل جديد.
قد يكون من الصعب بالنسبة إلى بعض الأشخاص، الحصول على نفقات ثلاثة أشهر نقداً، وإذا كان المبلغ كبيراً، فقد يكون من المفيد التفكير في الإحتفاظ بحساب خارجي.

“يتوجب على الجميع إمتلاك صندوق طوارىء للأيام الصعبة. ووجود نوع من التأمين هو الخطوة التالية الأكثر أهمية للخطة المالية”

“إحدى النصائح التي أسديها للأشخاص الجدد في عالم الاستثمار أو الادخار هي أن يدفعوا لأنفسهم أولاً”

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