“إيفرغراند” حروب اقتصادية أم عقارية

وهو ما حدث في أكبر أسواق العالم، وهوى بـ «إيفرغراند» الصينية وجعلها أزمة ربما أسوأ من الانهيار الأميركي، بعد انكشافها بأكبر دين لشركة تطوير عقاري، تأثرت وأثرت، بل وهوت بالأسواق العالمية بتخلُفها عن سداد ديون بلغت 300 مليار دولار، وكأن شبكة من المقاربات بينها وبين ما جري في أميركا من انهيار عقاري عام 2008، والتي انفجرت في أعقاب انهيار بنك «ليمان براذرز».

وبينها (الصين) وبين ما جرى في الفقاعة العقارية باليابان قبل عقدين، أي في أوائل تسعينات القرن الماضي، كونهما أكبر عملاقين بشرق أسيا، أو بالأحرى تشبه حالة إيفرغراند الحالات التي تعرضت لها الشركات التقنية سواء من ناحية الهدف أو التبعات؟.

إن الحكومات والشركات التي تعتمد على العقارات أو البناء وتمول نفسها عبر بيع الأراضي ستتعرض بلا شك لضربة كُبرى ولو كانت خارج فقاعات السوق العقاري في حال إذا ما تراجع قطاع العقارات، لتكون الأنظمة المالية الرأسمالية هي الأقل خطورة لذلك العقاب، حيث يمكن للمقرضين الانسحاب عندما تنهار العقارات، كما في حالتي أميركا واليابان، وهي نقطة تغيب عن أذهان اقتصاديي الحكومة الصينية (ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، وتُعدُ نقطة ضعف لديها، لأن صناعة العقارات والصناعات الأخرى المُرتبطة بها، تشكل ما يقارب من 30 % من إجمالي الناتج المحلي الصيني، وهو أكبر بكثير عما كان عليه الحال داخل الولايات المتحدة وأثناء فترة الازدهار العقاري.. وكأن الحكومة الصينية بعملياتها الأخيرة لإعادة هيكلة تشريعاتها التجارية التي توصف بـ (تقليم الأظافر) للشركات المحلية لتأكيد هيمنة الحزب الشيوعي الحاكم، على أموال البلاد، وهو ما قامت به ضد الشركات ذات الديون العالية، بتقليص قدرة المطورين العقاريين على مراكمة الديون إلى أقل من 70 في المائة من تقييم أصولها، وألا تزيد ديون هذه الشركات على قيمتها المالية، لتكون (مجموعة آنت) المملوكة للملياردير الصيني (جاك ما) مالك ومؤسس علي بابا ضحية تلك الشيوعية فأوقفت اكتتابها، كونها لم تمتلك سيولة تكفي لتغطية ديونها قصيرة الأجل، ومثلها حالات عشر شركات عقارية أخرى مرتبطة بعقود مبيعات لا تقل مبالغها عن 290 مليار دولار.

إذن الطامة تكمن في طريقة اعتماد الصين على تفردها بالقرار وإصدار أوامر للبنوك بالإقراض أو لا. وهو ما يحسر عدد الشركات الرابحة أمام البنوك الصينية، مما يعني لطمة قوية وصدمة ركود ضارية للاقتصاد ككل، وهو ما يمكن أن يُدمر الدولة ويتسبب لاحقا في دوامة اقتصادية لا يمكن للصين الخروج منها.