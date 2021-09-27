كيف تخطط الحكومات للتنافس مع العملات المشفرة؟

تحقيق: لارا أبو الخير- أريبيان بزنس: حفز التراجع السريع في السيولة، جنباً إلى جنب مع التهديدات التي تشكلها العملات المشفرة، الحكومات في جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانية تبني عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية، والمعروفة أيضاً باسم العملات المعدنية المدعومة من الحكومة (Govcoins). وتهدف هذه العملات، وهي مناقصة قانونية في شكل إلكتروني، للسماح للأشخاص العاديين بإيداع الأموال مباشرة في البنك المركزي، في تجاوز للبنوك التقليدية. وفي كل دولة ، ستخدم العملات المعدنية المدعومة من الحكومة هدفاً مختلفاً، بدءاً من مجرد التكامل مع العملة الوطنية الحالية لتبقى ذات قيمة، وصولاً إلى القضاء على جاذبية العملات المشفرة اللامركزية، مثل “بيتكوين”.

وفي يوليو من هذا العام، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطته لإصدار عملته الرقمية الخاصة، وسط صعود العملات المشفرة غير المرخصة. وتعد العملة الرقمية المقترحة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي جزءاً من استراتيجية أوسع 2023-2026، تهدف إلى مساعدة مصرف الإمارات المركزي على النمو ليصبح بين أكبر البنوك المركزية في العالم.

وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى دعم جهود الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، مع مواصلة نمو الوعي بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم، وسيركز المصرف المركزي على تطوير المزيد من البنية التحتية المالية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة.

كيف اعتمدت الإمارات الإطار التنظيمي لدعم تبني الأصول الافتراضية؟

تضمن الأطر التنظيمية المتقدمة التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في قطاع الأصول الافتراضية.

في بيئة اقتصادية تتسم بحالة من عدم اليقين، ارتفعت الدوافع لتبني الأصول الافتراضية، يحفزها الطلب على محافظ مالية متنوعة وحماية الثروات.

ولكن كي يزدهر الاقتصاد الرقمي بالفعل، يجب تبني بيئة مثالية تشجع الابتكار التكنولوجي والتبني الشامل لحلول التكنولوجيا المالية.

ومع ذلك، وبهدف جني الفوائد الكاملة، ينبغي أيضاً دعم هذا المجال من خلال ممارسات حوكمة قوية، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية متقدمة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وقد أعلنت مجموعة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (فاتف) (FATF) في 2019 أن شركات العملات المشفرة ستخضع لقواعد لمنع إساءة استخدام العملات الرقمية، مثل البيتكوين في غسل الأموال، وهي محاولة تنظيمية أولى على مستوى العالم لوضع قيود على قطاع يسجل نمواً متسارعاً.

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تزايداً متسارعاً في الطلب على الاستثمار في الأصول الافتراضية واعتمادها، وكانت الإمارات العربية المتحدة رائدة في وضع لوائح مؤاتية للابتكار والاستثمار.

ومع تركيز الحكومة الإماراتية على إدخال تقنيات مبتكرة في جميع أنحاء الدولة، هناك احتمال لحصول تأثير اقتصادي أوسع بسبب وضع الأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يتيح إمكانيات جديدة من خلال ترميز العملات والأوراق المالية ووحدات التمويل وصناديق الاستثمار العقاري في المنطقة.

وسجلت المنطقة نمواً بنسبة 400% في استثمارات التمويل البديل بين عامي 2013 و 2016 وفقاً لبيانات المؤشر العالمي للشمول المالي Global Findex.

وفي عام 2018، أطلقت الإمارات العربية المتحدة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية “بلوك تشين”، والتي تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية الإتحادية إلى منصة “بلوك تشين” بحلول نهاية عام 2021.

وخلال شهر أغسطس الماضي، استمرت التطورات التنظيمية في مجال الأصول الافتراضية، مع إطلاق شركة “ماتريكس” أول منصة تداول للعملات الافتراضية، متوافقة بالكامل مع الإطار التنظيمي الأساسي للأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي.

كما اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة (NAMLCFTC) في الآونة الأخيرة إطاراً تنظيمياً للأصول الافتراضية، كخطوة أولى لتوفير تنظيم شامل للأصول الافتراضية، وحماية النظام المالي والمستثمرين من غسل الأموال.

ووفقاً لمجموعة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (فاتف)، تشمل الأصول الافتراضية الأصول المرتبطة بتقنية “بلوك تشين” و”بيتكوين” والأصول المشفرة والعملات الافتراضية، والتي تستخدم التكنولوجيا لنقل القيمة بسرعة حول العالم.

وفي معرض حديثه عن قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات، يقول فاسجا زوبان، رئيس شركة “ماتريكس”: “نلاحظ نشاطاً كبيراً للأصول الإفتراضية في المنطقة، لكنني أعتقد أن هذا القطاع لا يزال متأخراً بعض الشيء عن أوروبا والولايات المتحدة وبعض الأسواق الآسيوية، لذلك هناك إمكانات كبيرة كي ينمو. ولكي يحصل هذا التطور، أعتقد أن السوق بحاجة إلى أكثر من مجرد التأييد؛ إنه يتطلب دعم السلطات المركزية ومصرف الإمارات المركزي لضمان وضع سوق الأصول الافتراضية تحت مظلة الهيئات التنظيمية”.

ويضيف: “ما زلنا في المراحل الأولى، لكنني أؤمن بالأصول الافتراضية، هناك قدر هائل من الإمكانات، ليس فقط على الصعيد العالمي، ولكن على المستوى الإقليمي أيضاً”.

منح الزخم للتكنولوجيا المالية

وتعتبر “ماتريكس” منصة تداول للأصول الإفتراضية بهدف خدمة المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وستصبح الآن أول مرافقٍ للتداول الافتراضي متعدد الأطراف ومنظم للأصول (MTF) في دولة الإمارات.

ويقول زوبان: “كنا أول من أطلق خدمات تداول الأصول الإفتراضية ضمن الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وما زلنا الوحيدين. ولا نزال في الوقت الحالي منصة تبادل دعم بسيطة وواضحة، وهي نقطة انطلاق جيدة”.

تعتبر “ماتريكس”، المرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، في وضع يسمح لها بمضاعفة الأولوية الإستراتيجية لدولة الإمارات لدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية و”بلوك تشين”.

وتم تصميم “ماتريكس” لخدمة العملاء من أفراد ومؤسسات على حد سواء من خلال منصتها الآمنة، كما أنها ستمكن عملية التداول في جميع أنحاء العالم لكل من يريد الاستثمار في شراء الأصول الافتراضية أو بيعها، أو الاحتفاظ بها. حيث ستعمل المنصة على أن توفر تخزيناً ساخناً وبارداً على مستوى المؤسسات.

ويقول زوبان: “نوفر حالياً لعملائنا تداول أهم الأصول الافتراضية، لكننا نعمل على توسيع خط منتجاتنا، ونجري بالفعل نقاشاً مع الجهة التنظيمية للسماح لنا بالقيام بذلك”.

وفي حديثه عن آلية حصول الشركة على الترخيص من سوق أبو ظبي العالمي، يقول زوبان: “كانت بمثابة تدريب جيد، ولم تكن الآلية المتبعة سهلة إطلاقاً. فالإطار التنظيمي هنا قوي بالفعل، حتى انه أقوى بكثير مما رأيته في الولايات المتحدة من قبل”.

ووقف وراء إطلاق منصة “ماتريكس” أكثر من 40 خبيراً تقنياً وتشغيلياً وتنظيمياً وقانونياً لضمان تسيير التداولات على أكمل وجه منذ اليوم الأول.

ويقول زوبان في هذا الإطار: “على الرغم من أن العملية كانت مرهقة للغاية، إلا أنها كانت مجزية أيضاً لأننا نعلم الآن أن عملاءنا يتمتعون ببيئة آمنة للتداول، وربما تكون الأكثر أماناً على مستوى العالم. منذ سبع سنوات قضيتها في هذه الصناعة ، أود أن أقول إنه لا يوجد سوق آخر يمكن أن يكون آمناً ومنظماً مثل سوق أبو ظبي العالمي”.

واستشرافاً للآفاق المستقبلية، يقول زوبان: “من الواضح أننا نريد أن تنمو ’ماتريكس‘ هنا، ونأمل في اكتساب بعض البصمة المحلية أولاً ، لكننا نتطلع أيضاً إلى النمو على مستوى العالم. وأعتقد أن دولة الإمارات، باعتبارها مركزاً حيوياً يربط بين الشرق والغرب، هي نقطة انطلاق رائعة لنا لمباشرة بناء بعض الوجود العالمي على المدى الطويل. وهناك أيضاً مساحة كافية للعديد من اللاعبين للإلتحاق بهذا القطاع المتنامي. ولا أعتقد أن قاعدة ’الفائز يأخذ كل شيء‘ تنطبق هنا، ولكن السوق يوفر فرصة نمو للاعبين المتخصصين”.