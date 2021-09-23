البنك المركزي العراقي يدعم إنشاء صندوق سيادي

قال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، إن البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنى التحتية للخدمات التقنية والامن السيبراني.

وتابع مخيف، ان “البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيه مؤسسات الدولة وعائدات النفط”، مبينا ان “وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة”.

وذكر بيان البنك أن ” مخيف شارك في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد، الى جانب وزير المالية وعدد من ممثلي القطاع المصرفي والمالي”.

وأكد مخيف، وفقا للبيان، ان “البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق”.

واضاف، “هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ يزيد عن 5 ترليونات دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015 ، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك”.