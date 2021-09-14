الشركات تبدي قلقًا إزاء استنزاف وإرهاق قواها العاملة على خلفية الجائحة

أشارت دراسة جديدة أعدتها شركة ميرسر مارش بينيفتس إلى أن التغييرات السريعة في ظروف العمل بسبب تبعات جائحة كوفيد-19 كشفت عن وجود فجوات في قدرة المؤسسات على الاستجابة للمخاطر المرتبطة بقوى العمل لديها. وكانت الدراسة التي أجريت بعد عام كامل على انتشار الجائحة، بمشاركة أكثر من 100 متخصص في الموارد البشرية وإدارة المخاطر من شركات عاملة في المنطقة، قد سلطت الضوء على استنزاف وإرهاق القوى العاملة كأحد أهم التحديات التي تواجه الشركات على صعيد موظفيها.

وتشير الدراسة العالمية التي حملت عنوان “الركائز الخمس لمخاطر الأفراد في الشركات: إدارة المخاطر للقوى العاملة ومرونة الأعمال”، إلى أن العوائق الرئيسية أمام معالجة هذه المشكلات تكمن في افتقار المؤسسات إلى الموارد اللازمة لفهم هذه المخاطر والتصدي لها، ونقص مشاركة القيادة العليا في هذه القضية، فضلًا عن قيود الميزانية.

أما على الصعيد الإقليمي، فقد حددت الدراسة الفروق في المخاطر بحسب القطاع، إذ تم تصنيف عامل استنزاف القوى العاملة كواحد من أكبر المخاطر التي يتعرض لها الأفراد بالنسبة للمؤسسات المالية، والتي تعاني من تقادم المهارات فيها، كما أنه يمثل تحدٍّ كبير في صناعة السيارات والصناعات التحويلية. أما بالنسبة لقطاع التجزئة، فقد تصدرت القضايا المتعلقة بالبيئة قائمة التحديات التي تواجهها الشركات في هذا القطاع، بينما كانت التكاليف المتزايدة لمزايا العمال مصدر القلق الرئيسي في قطاع الإنشاءات.

وصنفت الشركات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدهور الصحة العقلية للموظفين كأهم قضية تنطوي على مخاطر كبيرة على الأعمال، بينما أشار المشاركون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن استنزاف مكان العمل، وجذب المواهب والاحتفاظ بها، وارتفاع تكلفة المزايا تمثل المحاور الرئيسية لمخاوفهم.

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال خوليو غارسيا فيالون، المسؤول في شركة ميرسر مارش بينيفتس في الشرق الأوسط وإفريقيا: “غيرت تأثيرات جائحة كوفيد-19 نظرة الشركات إلى موظفيها بشكل جذري، كما تغيّر أيضًا توقعات الموظفين من شركاتهم. وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات زيادة كبيرة في المخاطر مثل المخاطر السيبرانية، فهي بحاجة أيضًا إلى إعادة النظر في نهجها الخاص بمزايا الموظفين، لا سيما فيما يتعلق بالصحة العقلية والبدنية، إذا أرادت جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. ولقد لمسنا كيف ساهمت تبعات الجائحة بوضع شؤون الموظفين على جداول أعمال مجالس الإدارة، وينبغي على قادة الشركات العمل على معالجة هذه التحديات بشكل شامل. ويمكن للمؤسسات بناء قوة عمل ومرونة أعمال من خلال تطبيق نهج إدارة مخاطر في استراتيجيتهم الخاصة بالأفراد ومزايا الموظفين”.



هذا وتطرقت الدراسة إلى قضية تدهور الصحة العقلية للقوى العاملة، وخاصة بعد ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر والاكتئاب والإدمان في أعقاب الجائحة بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع.

من جانبه، قال أندرو برودي، رئيس الاستشارات والحلول في ميرسر مارش بينيفتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يُنظر إلى استنزاف وإرهاق القوى العاملة باعتباره مصدر قلق لقادة الأعمال، وعلى الرغم من أن دراستنا أظهرت أن هذا الجانب لم يحظَ بالاهتمام الكافي من قبل أقسام الموارد البشرية بعد، إلا أننا نتوقع تغييرًا على هذا الصعيد، حيث بدأنا نلمس زيادة في الوعي تجاه ما تنطوي عليه الصحة الجسدية والعقلية من أهمية بالنسبة للإنتاجية. ولكي تتمكن المؤسسات من معالجة هذه المشكلة بنجاح، ينبغي عليها ضمان وجود دعم من أعلى المستويات فيها، وانخراط قادتها في التصدي لهذه القضية، والاستثمار في توفير موارد ماهرة، وتخصيص ميزانيات كافية لتغيير الثقافات والممارسات وبرامج دعم الموظفين بشكل استباقي.”