فوز السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها

وحققت دانية 103 نقطة في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال.وتُعد عقيل أول محترفة سعودية تنال رخصة سباق الدراجات النارية وشاركت في بطولة الإمارات كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.

وسوف تشارك دانية عقيل سوف في رالي داكار العالمي 2022 الذي يُقام في السعودية وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

دانية عقيل تكتب التاريخ كأوّل امرأة سعودية وعربية وعالمية تحقق بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الباها تي3 مبروك دانية على هذا الانجاز التاريخي #باها_ايطاليا#الاتحاد_السعودي_للسيارات_والدراجات_النارية pic.twitter.com/I0cArtatTT — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) September 12, 2021