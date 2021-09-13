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فوز السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها

فازت السائقة السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها الصحراوية فئة T3 بعد احتلالها المركز الرابع في باها إيطاليا الجولة الثامنة من البطولة، وقبل ختام البطولة بجولة واحدة.

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فوز السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها
فوز السعودية دانية عقيل بكأس العالم لراليات الباها

وحققت دانية 103 نقطة في مشاركتها العالمية الأولى، متفوقة على عدد من الأسماء المميزة من روسيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا والبرتغال.وتُعد عقيل أول محترفة سعودية تنال رخصة سباق الدراجات النارية وشاركت في بطولة الإمارات كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.

وسوف تشارك دانية عقيل سوف في رالي داكار العالمي 2022 الذي يُقام في السعودية وذلك بدعوة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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