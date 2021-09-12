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أرامكو تتفق مع أكبر شركة صلب مدرجة بالصين لبناء مصنع في المملكة

وقعت أرامكو مع شركة باوستيل – مذكرة تفاهم لإجراء دراسة هندسية ووضع الخطط اللازمة لبناء وامتلاك وتشغيل منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة ضمن برنامج (نماءات أرامكو) للاستثمارات الصناعية التي أعلنت عنه أرامكو مؤخرا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرامكو تتفق مع أكبر شركة صلب مدرجة بالصين لبناء مصنع في المملكة
أرامكو تتفق مع أكبر شركة صلب مدرجة بالصين لبناء مصنع في المملكة

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقية مع شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel))، وهي أكبر شركة منتجة للصلب مدرجة في الصين، اتفاقية لبناء مصنع لألواح الصلب في المملكة بحسب رويترز.

وسيتم اجراء  دراسة جدوى بناء مصنع لإنتاج ألواح صلب ثقيلة تستخدم في قطاع البناء. وأشارت باوستيل إلى أن التعاون المزمع “يتفق مع رؤية 2030 في المملكة

وذكرت الشركة الصينية في إفصاح في بورصة شنغهاي أن الأنشطة العالمية وبناء مصانع صلب في الخارج كانت دائماجزءا من استراتيجية باوستيل طويلة الأجل.وكانت شركة أرامكو السعودية، مؤخرا عن توقيع 22 مذكرة تفاهم جديدة بالإضافة إلى اتفاقية مشروع مشترك، من بينها مذكرة تفاهم مع شركة
«باوستيل» لإجراء دراسة هندسية ووضع الخطط اللازمة لبناء وامتلاك وتشغيل منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

 ويهدف البرنامج الذي تعمل به أرامكو (نماءات) إلى الاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة في المملكة لخلق قيمة جديدة ودفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

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