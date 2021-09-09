محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

السعودية: اصدار السجل التجاري يستدعي شرطين

“التجارة” : 5 خطوات لإصدار السجل التجاري وشرطان يجب توافرهما لدى المتقدمين

محرر في الموقع by محرر في الموقع

أوضحت وزارة التجارة وجود شرطين رئيسين يجب توافرهما للمتقدمين لإصدار السجل التجاري، وهي: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة “التجارة” عبدالرحمن الحسين أن خطوات إصدار السجل التجاري التي تصدرت أسئلة العموم الواردة لوزارة التجارة خلال شهر محرم 1443 هجرية، تبدأ بخمسة خطوات سهلة وميسرة، هي الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة e.mc.gov.sa والضغط على أيقونة السجل التجاري، ومن ثم تعبئة الخانات الرئيسة (الاسم التجاري، نوع النشاط، رأس المال، العنوان الوطني), وتكتمل خطوات إصدار السجل بإصدار الفاتورة، وتسديدها إلكترونياً، وطباعة السجل التجاري.
 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا