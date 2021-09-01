توصيل التأشيرات إلى المنزل من خلال اتفاقية مع غرفة الخرج بالمملكة العربية السعودية

أعلنت شركة «في إف إس غلوبال» توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الخرج بالمملكة العربية السعودية، لتقديم خدمات التأشيرات الشاملة. وتنص الاتفاقية، على تقديم هذه الخدمات في مقر الغرفة، دون حاجة العاملين في الغرفة لزيارة مركز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة.

ستقوم في إف إس غلوبال في إطار هذا التعاون، بتوفير خدمة التأشيرة على عتبة منزلك- تقديم خدمات تأشيرة شاملة للأعضاء في مقر الغرفة في الخرج، حتى لا يضطروا إلى زيارة مركز تقديم طلبات التأشيرة. كما ستتوفر أيضاً مجموعة خدمات في إف إس غلوبال الاختيارية مثل المساعدة في ملئ الاستمارات، والتأمين على السفر، ومسح المستندات ضوئياً وتحميلها (لطلبات تأشيرة المملكة المتحدة)، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتعليقاً على التعاون قال عماش بن الدفين، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخرج : ” تعد هذه الشراكة مع في إف إس غلوبال بمثابة عامل مساهم في تعزيز ريادة منطقة الخرج كمركز للتجارة والصناعة والأعمال، عبر تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة وتوفير المزيد من الخدمات لفريق العمل لدينا. ونتطلع قدماً للتعاون على نحو وثيق مع في إف إس غلوبال خلال الأشهر المقبلة”.

رئيس #غرفة_الخرج أ.عماش بن الدفين يوقع مذكرة تفاهم مع شركة VFS Global لإصدار التأشيرات الدولية للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية

يتبع @VFSGlobal pic.twitter.com/3Mk4iPc1QC — غرفة الخرج (@kcciorg) August 26, 2021

من جهته، قال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة «في إف إس غلوبال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأميركيتين: ” تعتبر الخرج الغرفة التجارية الرابعة التي نتعاون معها في في إف إس غلوبال خلال العام المنصرم، ونحن فخورون بدورنا الريادي في دعم رؤية المملكة 2030 عبر توفير خدماتنا على أوسع نطاق. ونحن متحمسون لهذا التعاون الجديد، ونتطلع إلى تزويد أعضاء الغرفة بأفضل خدماتنا من المستوى العالمي”.

توفر في إف إس غلوبال خدمات التأشيرات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لزيارة 30 دولة منذ عام 2005، عبر شبكة مكونة من 85 مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة.