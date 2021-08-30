مهمة الأسر تأسيس الشركات ... وأن تكون قدوة مهنية في العمل



في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مشروع خاص بشركة عائلية كبيرة في الشرق الأوسط، وفي غضون بضعة أشهر فقط، قمت بإسداء نصيحة لابن مالك الشركة بأن يأخذ استراحة من مهامه ويذهب لاكتساب خبرات خارجية على مستوى القطاع. وبعد نحو عقد من الزمن، أشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في تلك الشركة بناءً على طلب الشخص ذاته، مما جعلني استخلص درسين مهمين، الأول هو أن الناس يقدرون الصدق والأمانة في العمل، والثاني هو أن أفراد العائلة ليسوا دائماً مؤهلين بشكل طبيعي لإدارة الشركات العائلية بعد مرحلة التأسيس.

وباعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، فقد كان ابن مالك المجموعة يؤثر على أداء الشركة ويمنعها من الوصول إلى كامل إمكاناتها نتيجة قراراته التي أدت إلى خسارة الشركة مبالغ كبيرة من المال.

ولم تكن المسألة تتعلق بذكائه أو عدم تمتعه بالقدرة على الإدارة، ولكنه ببساطة لم يكن جاهزاً لهذه الوظيفة ويفتقر إلى الخبرة التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال العمل والاحتكاك مع العالم الخارجي واكتساب خبرات جديدة في القطاع. لذلك، تم اتخاذ القرار بأنه سيغادر ويعمل لدى منافس في منطقة جغرافية أخرى. وعاد الآن ليكون أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين في مجاله.

قبل خمسة عشر عاماً، كان لدى الشركة رأس مال ولكن ليس لديها إدارة. أما اليوم، فهي تمتلك كليهما، وهذان العنصران هما الأهم بالنسبة لأي عمل تجاري. إنها معادلة بسيطة للغاية، ولكن ما لم يتم إدارة عمليات المؤسسة بشكل احترافي، فمن المستحيل النجاح في استقطاب الأشخاص الجيدين وتعزيز الاستثمارات.

المهارات الاحترافية ضرورة للاستعداد للمستقبل

أولاً، لنكن واضحين فيما يتعلق بالمقومات التي يجب توفرها لإدارة الأعمال بشكل احترافي، حيث أن ذلك يتطلب وضع إرشادات مناسبة لحوكمة الأعمال وإدارتها، ما يعني ضرورة عقد اجتماعات منتظمة لمجلس الإدارة والتأكد من وضع سياسات شفافة ومسؤولة لعمليات التوظيف التي تستند فيها عملية منح المكافآت إلى تقييم موثق للأداء. ويعني ذلك أن أفراد الأسرة يعاملون – وتتم مكافأتهم – تماماً بالطريقة ذاتها التي يُعامل بها جميع الموظفين. ويجب أن يحصل المالكون على مزايا مالية إضافية في شكل أرباح أو تقدير للقيمة فقط. بالاضافة الى ذلك، تتطلب الإدارة الاحترافية تطوير هيكل تنظيمي واضح للعمليات ومؤشرات الأداء الرئيسة، إضافة إلى خطة تعاقب وظيفي ذات رؤية واضحة للمستقبل وبشكل خاص للوظائف العليا. وخلاصة القول: في الشركات المتقدمة ذات العمليات الاحترافية، يعرف الجميع كيف يتم تعويضهم، وماذا يفعلون، ولماذا يفعلون ذلك، وما هي الخطوة التالية.

وبدون هذه العناصر، ستواجه الشركات العائلية وضعاً خاسراً، وفي حال اعتمادها على النهج العائلي فقط، فسوف يتضاءل نجاحها مع مرور كل جيل من أجيال العائلة يتولى المسؤولية. وفي الواقع، أظهر بحث أجرته شركة “آرثر دي ليتل” أنه بحلول الجيل الرابع، تظل أقل من 5٪ من الشركات العائلية على مستوى العالم تعمل بدون هيكلية مهنية واحترافية. وفي الوقت نفسه، إذا قررت هذه الشركات الاعتماد على التوظيف الخارجي، فإن عدم وجود عمليات حوكمة وتقييم واضحة مع فرص للتقدم سيؤدي خسارة أفضل المواهب. أما إذا تمكنت الشركة من تأمين موظفين أكفاء، فإن الحد من إمكاناتهم سيكون له تأثير سلبي على القدرات.

لا يمكن نقل شغفك في العمل إلى الآخرين

بالطبع، إن إدارة الشركة بشكل احترافي ليست العامل الوحيد للنجاح. ولماذا نجحت أمازون وجوجل في البداية؟ ليس بالضرورة لأن المؤسسين كانوا محترفين، ولكن لأنهم كانوا يمتلكون الشغف والحماس. وتُعد شركة أوبر مثالاً مثيراً للاهتمام هنا، حيث توضح إيجابيات كل من الشغف والعمل الاحترافي لأي شركة. فبعد أن تبين أن ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لـ “أوبر”، لم يكن الشخص المناسب الذي يمكنه الحفاظ على سمعة العلامة التجارية، فقد تم التصويت على تنحيته من مجلس إدارة الشركة – وهذه علامة على الاحتراف في العمل. لكن بدون كالانيك، لم تكن أوبر لتصل إلى ما هي عليه اليوم. وبالتأكيد ليس من الواقعي أن تكون الشركة الناشئة “محترفة”، وهناك سبب وجيه وراء تأسيس معظم الشركات الجديدة الناجحة من قبل رواد الأعمال الشباب.

إن ما يجعل الشركات الناشئة تنطلق نحو النجاح والنمو هو الحماس والإيمان – وحتى الهوس – وبهذا المعنى، غالباً ما تكون بيئة العائلة أفضل طريقة للبدء، إلا أن المشاكل تأتي في وقت لاحق. فعندما تؤسس الأم أو الأب شركة ما، فإنها تكون مبنية على الشغف، ولكن من المبالغة افتراض أن أطفالهم سيتمتعون بالقدر نفسه من الشغف بهذا المجال أو ذاك. فربما يكونون قد تلقوا تعليمهم في الخارج، وربما يكونون أثرياء، وفي حين أنهم قد يمتلكون الحماس لهذا المشروع، فمن شبه المؤكد أنهم سيفتقرون إلى الدافع أو الحافز ذاته الذي ساهم بإنشاء الشركة في البداية. لذلك، ففي حين يمكن لأفراد الأسرة أن يكونوا مؤسسين مثاليين للشركات، إلا أنه تقريباً من غير المناسب أن يتولى الجيل الثاني المسؤولية بمفرده.

المنظور الخارجي

ومع نمو الأعمال التجارية لأية شركة إلى حالة النضح، من الضروري للغاية الاستعانة بالأشخاص ذوي الخبرة، ولا ينبغي أن يفترض المؤسس أن ابنه او ابنته هو أو هي الشخص المناسب والأكثر معرفة بالعمل. بالطبع، يمكن أن يكون أحد أفراد العائلة شغوفاً، ولكن غالباً ما يكون من الأفضل توجيه هذا الشغف والاستفادة منه من خلال شغل عضوية مجلس الإدارة وليس الأدوار والمناصب التنفيذية. ففي مجلس الإدارة، لا يزال بإمكان أحد أفراد العائلة شغل منصب أعلى وتقديم رؤى قيمة، دون تحمل مسؤولية إدارة الأعمال اليومية.

ويجب أن تقع مهمة إدارة العمليات اليومية على عاتق المديرين الذين يتحلون بروح الاحترافية، كما أن مزايا التوظيف من خارج العائلة متعددة، أولها التخلص من التعقيدات المرتبطة بالعلاقات العائلية، على سبيل المثال، قد يكون العمل الاحترافي في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم حيث يكون احترام الأقدمية متجذراً في العائلة، أمراً صعباً للغاية. وسيجد أحد أفراد العائلة من جيل الشباب – حتى لو كان الرئيس التنفيذي للشركة – صعوبة بالغة في تحدي أحد الأقارب الأكبر سناً، مما يجعل تحقيق علاقة عمل مهنية شبه مستحيلة.

ثانياً، من المرجح أن يعطي الموظف من خارج العائلة الأولوية للعمل على الأداء الشخصي. فبالنسبة للموظفين الخارجيين، فإن إثبات القدرة على تنمية الأعمال التجارية هو مادة قيمة للسيرة الذاتية وحافزاً للتقدم الوظيفي. على النقيض من ذلك، فإن أفراد العائلة بالأغلبية لا يذهبون للعمل في أي مكان آخر.

الصيغة الرابحةتتمثل النصيحة السائدة في عدم إقصاء “العائلة” من الشركة العائلية، وعلى العكس تماماً: من خلال تبني الشركات العائلية لنهج الإدارة الاحترافية، يمكن للعائلات حماية سمعتها وضمان استمرار الإرث الذي اكتسبته بالعمل والجهد. والشي الأهم هو الوصول إلى حل وسط وملائم، حيث تعمل العائلة والموظفون الخارجيون بانسجام تام لصالح الشركة.

وكمثال على ذلك، إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المملكة العربية السعودية. فعندما بدأت بتقديم الاستشارات للمجموعة التي تبلغ قيمتها السوقية عدة مليارات من الدولارات، كانت العائلة متغلغلة في كل المستويات والعمليات – وما زالت كذلك، ولكن مع تدخل خارجي في جميع الأماكن الصحيحة. وبعد فترة من الاستشارات، قرر المؤسس استبدال مديرين من العائلة بمديرين محترفين في أكثر من عشرين شركة تابعة للمجموعة. كما أصر على منح كل مدير محترف حصصاً في الشركة، وبالتالي تقديم حوافز مماثلة لأفراد العائلة لو استمروا في هذا المنصب. وفي الوقت نفسه، بصفته مالكاً، احتفظ بالقدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومهمة، مع الحصول على رؤى وأفكار من أفراد العائلة حيثما اقتضت الضرورة.

وعندما تكون الموارد المالية معروفة وقوية، فإن الاستراتيجية ستؤتي ثمارها، حيث شهد هذا العملاق الصناعي نمواً بنسبة تزيد عن 50٪ في صافي الدخل على أساس سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.

بكل تأكيد، تشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصادات الشرق الأوسط، ومن خلال إضفاء الطابع المهني والاحترافي عليها، يمكن لأصحابها وملّاكها التأكد من أنها ستبقى كذلك، ليس فقط لهذا الجيل، ولكن للعديد من الأجيال القادمة.