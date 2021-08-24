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محاكم دبي تُنشئ محكمة متخصصة لقضايا غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

(رويترز) – ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد أن الإمارة الخليجية أنشأت محكمة متخصصة لجرائم غسل الأموال في خطوة لتعزيز نزاهة النظام المالي.

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محاكم دبي تُنشئ محكمة متخصصة لقضايا غسل الأموال لمكافحة الجريمة المالية

وعملت دولة الإمارات، التي بها إمارة دبي المركز المالي في الشرق الأوسط، على مدى السنوات الماضية للتغلب على تصور بأنها منطقة ساخنة للأموال غير المشروعة. وأنشأت الحكومة في فبراير شباط المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي إن إنشاء المحكمة يستهدف “تحقيق فاعلية النظام القضائي في تعزيز التنافسية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإمارة دبي في ترسيخ أسس العدالة الناجزة، التي تتسم بالدقة والسرعة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية في مكافحة شتى صور الإجرام الحديث بما فيها عمليات غسل الأموال”.

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