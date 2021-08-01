السعودية: تكثيف العمل العالمي بشأن تغير المناخ

ومن المقرر أن يلتقي مع وزراء من بينهم وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي. كما سيلتقي شارما بعدد من قادة الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة التعاون الدولي على صعيد تسريع الانتقال إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن الحالي. إذ تحرص المملكة المتحدة على البناء على الالتزام الذي تم التعهد به خلال الاجتماع الوزاري البيئي لمجموعة العشرين الأخير الذي عقد في نابولي حيث وافق الوزراء على التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس.

و تشمل تسريع العمل المناخي خلال العقد 2020s ، و تقديم أهداف طموحة لعام 2030 لخفض الانبعاثات قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP26 ، تماشيا مع إمكانية تحقيق الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة ضمن نطاق 1.5 درجة مئوية .

وقال ألوك شارما : “يسعدني أن أتواجد في الرياض للبناء على شراكة قوية وحديثة مع المملكة العربية السعودية لمواجهة التهديد العالمي لتغير المناخ.

إذ يعد إطلاق المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر خطوة مهمة حيث نتطلع قدما إلى تسريع العمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP26 ، إذ تسعد المملكة المتحدة بدعم رؤية السعودية 2030 في خلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

“ففي الواقع ، من الممكن للعمل المناخي أن يمهد الطريق لرؤية شيقة لمستقبلنا و جيدة لكوكب الأرض والاقتصاد ، وكما تظهر خطط مدينة نيوم الخضراء والتنمية المستدامة للسياحة على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

“بيد أنه يجب علينا العمل الآن إطلاق جهود متسقة ومتضافرة للحد من الانبعاثات على مدار السنوات العشر القادمة والوصول إلى صافي صفر بحلول منتصف القرن الحالي الأمر الذي من شأنه أن يسمح لنا ببناء مستقبل أكثر اخضرارا وازدهارا و شمولية.

“إذ نتطلع إلى العمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP26 ، مع الإشارة إلى مسؤوليتنا تجاه الشباب والأجيال القادمة للقيام بهذا الأمر.”

و خلال زيارته، من المتوقع أن يشجع شارما المملكة العربية السعودية على الاستفادة من التقدم الأخير الذي تم احرازه على صعيد قضايا المناخ، بما في ذلك مبادرة المملكة الخضراء، ومشاريع دعم الإبقاء على الشعاب المرجانية، ومعالجة تدهور الأراضي، لرسم مسار نحو التعافي المستدام والشامل من جائحة كوفيد -19.