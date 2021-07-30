بالأحمر، احتفاء شاشة برج خليفة بـ سويڤل”، أول شركة في الشرق الأوسط بقيمة 1.5 مليار دولار

تحوّل “برج خليفة” ليل أمس، إلى أكبر شاشة عرض مبدعة للإعلان عن عقد “سويڤل”، مزود حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك التي تتخذ من دبي مقراً لها، اتفاق نهائي للاندماج مع “كوينز جامبيت غروث كابيتال” المدرجة في بورصة “ناسداك”، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحويل “سويڤل” إلى شركة عامة مساهمة تمهيداً لإدراجها في بورصة “ناسداك” تحت رمز التداول “SWVL” بعد تغريدة أطلقتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرائد الأعمال العربي الشاب مصطفى قنديل (28 عاماً) الذي استطاع بناء شركة للحلول الذكية للنقل الجماعي من دبي قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي.

وأكد سموه بهذه المناسبة أن دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية. وكتب سموه عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مصطفى قنديل شاب عربي عمره 28 عاماً استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار على أن يتم إدراجها عبر بورصة ناسداك، شركة سويڤل (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول، مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية”.

مصطفى قنديل ..شاب عربي عمره ٢٨ عام ..استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم ادراجها اليوم عبر بورصة ناسداك ..شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول .. مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 28, 2021

يذكر أن سويفل» أسسها مصطفى قنديل في العام 2017، عندما كان عمره 24 عاماً وتعمل لإحداث تحوّلات كبيرة في سوق النقل الجماعي العالمي الذي تُقدر قيمته بحوالي تريليون دولار أميركي. وتسهم الحلول التي تعود ملكيتها الفكرية للشركة والمدعومة بأحدث التقنيات في مواجهة تحديات العرض والطلب في قطاع النقل الجماعي غير المنظم، وبالتالي تمكين المجتمعات التي تفتقر إليه بشكل كبير من خلال توفير حلول النقل الفعّالة والمناسبة والآمنة والمعقولة التكلفة. تشمل مجالات عمل الشركة على التنقل اليومي والسفر بالتجزئة بين المدن، وصولاً إلى «النقل كخدمة (TaaS) للشركات والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات الخدمية الأساسية الأخرى. كما تتمتع سويفل بوضع مثالي يؤهلها التوسع في أسواقها الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال خلال توجهاتها الاستراتيجية الواضحة المعالم وبالاعتماد على فريق إداري أثبت كفاءته، بالإضافة إلى نموذج أعمال أظهر فعاليته.

تعمل الشركة في قطاع النقل الجماعي عبر 10 مدن في المملكة العربية السعودية ومصر وكينيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والأردن.