تقلبات الأسواق ... من الإتجاه الصعودي إلى البنّاء

نبيلة رحال، أريبيان بزنس:في عام لا يزال متأثراً بتداعيات فيروس كورونا وحالة عدم اليقين في العالم، لا تزال التقلبات هي السمة الغالبة في الأسواق المالية العالمية بالرغم من التعافي الاقتصادي الذي يلوح في الأفق بعد الوباء.

وسجلت أسواق الأسهم والأصول ذات الدخل الثابت عوائد إيجابية هذا العام، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من أن الاتجاهات قد تغيرت مع بروز مناطق وفئات جديدة كفرص استثمارية في أعقاب الوباء، كما قال مسؤولون تنفيذيون في بنك الإمارات دبي الوطني، ومقره دبي، خلال ندوة عبر الإنترنت، أدارها سكوت أرمسترونج رئيس تحرير “أريبيان بزنس”.

وبعد نصف أول إيجابي من عام 2021 تميز بعائدات قوية بالرغم من تقلبات السوق، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتغيير نظرته المالية من إتجاه صعودي قوي إلى بناء.

ويقول موريس جرافييه، كبير مسؤولي الاستثمار في قسم إدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: “بدأنا في تقليص معدلات المخاطر والإنكشاف في محافظنا الاستثمارية بشكل تدريجي. ويستند هذا التحول إلى ثلاثة محركات رئيسية للسوق توجه قراراتنا وخلفياتنا وتقييماتنا ومشاعرنا”، محدداً العناصر الرئيسية لكل من هذه المحركات.

المحرك الأول الذي يستند جرافييه إليه في توقعاته هو النمو الاقتصادي الأقوى منذ سنوات مع توقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 6%، متجاوزاً النمو السالب وقدره 3.3% العام الماضي.

ويوضح جرافييه قائلاً: “تم تحقيق هذا النمو القوي بفضل حملات التلقيح ضد الوباء في العالم، وإنطلاقاً من سياسات التحفيز المالي وقوة الدفع المكتسبة من التيسير النقدي، وهما ما أطلق عليه مصطلح المال السحري. ونتيجة لذلك، فإن النمو قوي، لكنه ترافق مع عودة التضخم مجدداً مثيراً تساؤلات حول المسار المستقبلي لسياسات التحفيز”.

وفي حين يعتقد جرافييه أن تحفيز “المال السحري” غير مستدام على المدى الطويل، إلا أنه يشير إلى أن “التخلي عن سياسات التحفيز سيكون بصورة تدريجية ويستغرق فترة زمنية طويلة”.

ويؤكد جرافييه أن “سياسات التحفيز ستتلاشى ولكن بشكل تدريجي للغاية. ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نمواً اقتصادياً بنسبة 7% مترافقاً مع عودة التضخم. وقد تبنى البنك المركزي الأوروبي في الفترة الأخيرة سياسة تتسم بليونة أكبر حيال معدل التضخم المستهدف، بينما خفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بهدف ضخ المزيد من السيولة في السوق لمواجهة التباطؤ الحالي”.

التقييمات كانت مرتفعة هذا العام، كما يقول جرافييه، لكنه يعزو ذلك إلى التقلبات المستمرة مع ظهور متحور “دلتا” من فيروس كورونا، بالرغم من أنه لا يمثل المخاطر نفسها على الاقتصاد العالمي كما فعل الفيروس الأصلي لأنه لا يهدد بالضغط على السعة الإستيعابية للمستشفيات التي من شأنها أن تؤدي إلى فرض قيود حكومية التي تشكل الخطر الحقيقي على الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يبدي جرافييه قلقه من إجماع المستثمرين على التفاؤل المتجسد في الإرتفاع القياسي لعدد الاكتتابات الأولية العامة والاستثمارات في كل مجال، من الأسهم متدنية القيمة (meme) إلى العملات المشفرة.

ويقول: “المشاعر إيجابية للغاية لدرجة لا يمكن معها أن تشكل دعماً ما يعني أن هناك وضعاً هشاً للأسواق يلوح في الأفق. لذلك، إذا وضعنا كل هذه العوامل معاً، نجد أن هناك خلفية وتقييمات قوية تستوجب المراقبة بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بالعوامل السلوكية”.

ولذلك يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني عوائد إضافية تتراوح بين 2-4% للنصف الثاني من العام الجاري بالرغم من توقع جرافييه استمرار التقلبات في الأسواق. ويقول في هذا السياق:” التقلبات تعني أن ثقتنا في السيناريو الأساسي الخاص بنا ليست كما كانت عليه سابقاً. في بداية العام، كنا متفائلين بقوة وكنا واثقين بنسبة 80% من أن السيناريو الذي وضعناه كان صائباً. لكن نسبة التفاؤل تراجعت الآن إلى 60% على السيناريو الأساسي المتمثل في إمكانية الحصول على عوائد إضافية إيجابية بنسبة تتراوح بين 2-4% لنهاية العام”.

أسواق الأسهم والاستثمارات

وتقول أنيتا جوبتا، رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني “إن أسواق الأسهم حققت في النصف الأول من عام 2021 عوائد إيجابية مدعومة بسياسة نقدية مؤاتية، وتحفيزات مالية هائلة، وتعافي الطلب الاستهلاكي، والقفزة المحققة على صعيد أرباح الشركات”.

وتعتبر جوبتا أنه “تم تسليط الضوء على الإمارات العربية المتحدة باعتبارها “متفوقة الأداء” ضمن مؤشرات أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 41% ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16% في النصف الأول من العام”.

وتضيف قائلة: “سجلت مؤشرات البورصات الأمريكية والأوروبية أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في حين تخلفت الأسواق الناشئة عن الركب بسبب الصين. فقد شهدت الصين، التي تتمتع بثقل كبير، تدقيقاً تنظيمياً لشركاتها التكنولوجية جنباً إلى جنب مع فرض ضوابط ائتمانية ما أدى إلى هذا الأداء الضعيف على صعيد الأسهم. أما أداء المؤشرات في الهند فيتماشى مع الأسواق العالمية”.

وتشير جوبتا إلى انه “عندما يتعلق الأمر بالفترة المتبقية من العام بالنسبة لأسواق الأسهم، فإننا ننظر إلى قائمة التحقق الخاصة بصحة الأسواق وهذا من شأنه تحديد الإتجاه لبقية هذا العام وفي المستقبل المنظور. وكان نمو الأرباح، على الدوام، العامل الأكثر أهمية في تحديد الأداء، إذ كانت نسبة ارتباطه بأداء الأسهم تتراوح بين 85-90%”.

وتضيف “حققنا أداءً ممتازاً من حيث الأرباح خلال الربع الأول من العام، وتشير التوقعات إلى تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني، وهو ما يولد لدينا قناعة بأننا سنستمر في تسجيل عوائد إيجابية للأسهم في النصف الثاني من هذا العام، بالرغم من أنها ستكون بالطبع باهتة بعض الشيء وأدنى بكثير من العوائد المسجلة في النصف الأول”.

وتذكر جوبتا أن قسم أسواق الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني يدرس خيارين تكتيكيين بتقييمات تتجاوز أداء الأسواق أحدهما هو الإمارات العربية المتحدة، وتقول:” بدأنا الحديث عن هذين الخيارين في شهر نوفمبر من العام الماضي، ولا نزال نعتقد أن التقييمات جذابة للغاية خصوصاً بالنسبة إلى سوق دبي المالي الذي يشهد العديد من المحفزات، لا سيما القفزة الأخيرة في عدد الاكتتابات العامة الأولية التي تمنح السوق دفعاً قوياً”.

وتوضح جوبتا قائلة “عندما يتعلق الأمر بتقييمات تتفوق على أداء السوق أو تتخلف عنه، فإننا لا نزال نفضل الخدمات المصرفية حيث تم الحفاظ على توزيعات الأرباح وحيث تشكل العوائد المرتفعة دعماً لهوامش الفائدة. وفي الآونة الأخيرة، لاحظنا أن العقارات جذابة للغاية. وتعد دبي مكاناً مثيراً للاهتمام للعيش فيه من حيث وسائل الترفيه والمرافق والتسهيلات، وقد شجعت سياسة تخفيف إجراءات إصدار تأشيرات الدخول على زيادة الطلب على العقارات من قبل العديد من الوافدين والمستخدمين النهائيين بحيث تم بيع مشاريع على الخارطة في غضون ساعة فقط”.

وتقول جوبتا إن أول خيار إستثماري تكتيكي بتقييم يتفوق على أداء السوق لبنك الإمارات دبي الوطني هو أوروبا حيث تم تسجيل نمو مرتفع للغاية في الأرباح بنسبة 45% في منطقة اليورو و 50% في بريطانيا، كما أن أوروبا رائدة في تبني معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. كما أنها أكثر مواءمة بصورة دورية مع ما يحدث على مستوى العالم. وتاتي قرابة 60% من عائدات شركات “مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600″ من خارج القارة، ما يجعل هذه الشركات أقل حساسية تجاه خطوات رفع أسعار الفائدة المحلية”.

ويرى البنك أيضاً فرصاً استثمارية كامنة في أسهم قطاعات الاتصالات والصحة والبيئة، وتقول جوبتا في هذا الصدد:” نتوقع مزيداً من النمو في قطاع التكنولوجيا والتغيير في إستخدام البيانات، بعد أن شهدنا تحقيق عائدات بلغت 500% خلال العقد الماضي، ما يعني أن تقنية الجيل الخامس مفيدة للترابط”.

أما بشأن أسهم قطاع الرعاية الصحية فتقول جوبتا “إن النشاط البدني المرتبط بالصحة بات صناعة يبلغ حجمها تريليون دولار، وفي الإمارات العربية المتحدة، شهدنا زيادة في مراقبة القياسات الحيوية مثل المراقبة عن بعد لمرض السكري، خصوصاً بعد تفشي وباء “كوفيد-19″ والحاجة إلى إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي”.

وتوضح جوبتا قائلة: “عندما يتعلق الأمر بمعايير البيئة والمسؤولية الإجتماعية وحوكمة الشركات، فإن العامل المؤثر الذي غير قواعد اللعبة خلال هذا العقد كان اعتماد السيارات الكهربائية. ويتزايد تركيز الحكومات على هذا العامل البيئي: وعلى سبيل المثال، تتمتع الإمارات اليوم بـ 300 محطة لشحن بطارية السيارات الكهربائية في دبي مجاناً. كما نشهد انتشار السيارات الكهربائية على مستوى العالم ليس فقط على صعيد الشركات المنتجة بل في القطاعات القابلة للإستثمار مثل بطاريات الليثيوم ومحطات الشحن”.

نظرة مستقبلية للمدى الطويل: الأصول ذات الدخل الثابت

أما بشأن أسهم الدخل الثابت في النصف الأول من عام 2021، فقد وجه بنك الإمارات دبي الوطني نصائح للمستثمرين بتبني نهج أكثر قابلية للمخاطرة اعتقاداً منه بأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات سترتفع، وأن فئات الأصول مثل العائد المرتفع وديون الأسواق الناشئة فقط يمكنها توفير الحماية للمحافظ الإستثمارية تجاه التأثيرات السلبية للأسواق، كما يقول ساتياجيت سينج، رئيس قسم استراتيجيات الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني.

ويوضح سينج قائلاً: “نصيحتنا لنجاح الإستثمارات أن تكون المخاطرة منطقية. ونتوقع ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية العام. ويمكنك الحفاظ على اسثمارات متدنية في أسواق الدين العالمية ذات التصنيف الاستثماري وتطوير السندات السيادية في السوق ، لكن يجب أن تقوم بتسييل بعض الأرباح عند الوصول إلى أعلى درجة إنكشاف وبالتالي أن تصبح محايداً في انتظار فرص استثمارية جديدة”.

ويتابع سينج “نعتقد أن معظم الأموال السهلة في دول مجلس التعاون الخليجي باتت خارج المشهد الإستثماري، ومن الآن فصاعداً، ستمنحك معظم تداولات المناقلة عوائد كلية ولكنها عقلانية مع الرافعة المالية أيضاً. وننصح بعدم السعي وراء عائدات في فئة أصول واحدة مع ضرورة تخصيص 10 – 15% من محفظتك ضمن أدوات الدخل الثابت لفئات الأصول ذات الملاذ الآمن”.

أما عندما يتعلق الأمر بديون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن العوائد الإجمالية للفترة المتبقية من العام يجب أن تحركها تداولات المناقلة، كما يوصي سينج الذي يقول في هذا السياق إن “الصكوك التي تعتبر فئة أصول مثيرة للاهتمام أظهرت أداءً مرناً مع تعاظم القيود التنظيمية. ونعتقد أن هذه القيود التنظيمية ستؤدي في الواقع إلى فئة أصول أفضل من حيث حماية مصالح حاملي الصكوك وقيادة التحرك لوضع مقاييس موحدة في المستقبل. ونصيحتنا هنا هي بتقليص المخاطر داخل الفئات الإستثمارية الفرعية والارتقاء بجودة الأصول”.

كما يوصي سينج بأصول الدخل الثابت في البيئة والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة مع انضمام الصناديق السيادية للأسواق الناشئة إلى هذه الأداة الإستثمارية، وأصبحت مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالرغم من أن الاستثمار في العملات المشفرة هو موضوع الساعة، فإن جورجيو بوريللي رئيس قسم تخصيص الأصول والاستراتيجيات الكمية في بنك الإمارات دبي الوطني يبدي حذره من تقلباتها، ويقول :”يجب أن ينحسر هذا المستوى المرتفع من التقلبات بشكل كبير حتى يتسنى للعملات المشفرة أن تحظى بقبول واسع في مجتمعاتنا، ولمديري المحافظ أن يضموا العملات المشفرة إلى محافظهم الاستثمارية، وللمستثمرين بشكل عام كي يتمكنوا من منحها قيمة عادلة”.