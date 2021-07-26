محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الكويت ستؤسس مدن لوجستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية

مدير مؤسسة الموانئ الكويتية: خطط لإنشاء مدن لوجستية على الأراضي المستردة أخيرا لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت ستؤسس مدن لوجستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح أنه سيتم إنشاء خطط لإنشاء مدن لوجستية على الأراضي  المستردة بأحكام قضائية مؤخرا لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية.

وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو مليوني مترمربع بحسب الصباح الذي أشار إلى أن مشروعات تلك الأراضي تم طرحها على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدنا لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع.
وأضاف أنه سيتم تحديد اختصاصات كل مدينة منها على حدة وتخطيطها بالكامل مؤكدا أن وجود هذه المدن سيوفر خدمات لوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

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