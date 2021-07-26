الكويت ستؤسس مدن لوجستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح أنه سيتم إنشاء خطط لإنشاء مدن لوجستية على الأراضي المستردة بأحكام قضائية مؤخرا لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات العالمية.

وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو مليوني مترمربع بحسب الصباح الذي أشار إلى أن مشروعات تلك الأراضي تم طرحها على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدنا لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع.

وأضاف أنه سيتم تحديد اختصاصات كل مدينة منها على حدة وتخطيطها بالكامل مؤكدا أن وجود هذه المدن سيوفر خدمات لوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

مدير عام #مؤسسة_الموانئ_الكويتية الشيخ / يوسف العبدالله الصباح لوكالة الأنباء الكويتية #كونا :

لدينا خطط لإنشاء مدن لوجستية على الأراضي المستردة مؤخراً

لدعم التجارة المحلية وجذب الإستثمارات العالمية. https://t.co/nYpTMtKWdh — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) July 25, 2021