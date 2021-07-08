وقالت وكالة الأنباء العمانية (العمانية) إن المرسوم السلطاني رقم “50/2021″ قضى بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقعة في 27 نوفمبر 2016 فيما قضى المرسوم رقم ” 51 / 2021 “بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في 27 نوفمبر 2016.
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عُمان تصادق على اتفاقيتي “ضريبة القيمة المضافة والانتقائية” الخليجيتين
وام-التاريخ: 08 يوليو 2021 -أصدر السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عمان، أمس، مرسومين بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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