السعودية ستنتج الطاقة من الموارد المتجددة بأرخص تكلفة في العالم

أنطلقت منذ قليل أولى جلسات منتدى أريبيان بزنس في العاصمة السعودية، وفي قاعة غرانادا في هيلتون الرياض، يتحاور ناصر الشواف والمهندس عايض آل سويدان والمهندس محمد القباني، ويدير الجلسة الأولى محمد العايض رئيس تحرير أريبيان بزنس السعودية .

تناولت الجلسة قضايا مثل تنوع مصادر الطاقة في السعودية فضلا عن الفرص المتوقعة من الاقتصاد الدائري للكربون وإنتاج الهيدروجين والمكاسب التي تتحقق من السياسات التي تتبعها الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة و الكهرباء.

وتحدث المهندس ناصر الشواف، شركة البواني للطاقة والمياه، يلفت إلى دور القطاع الخاص بالاستفادة من الموارد المالية، وذلك بعد استناد الاستراتيجية إلى تجارب دول أخرى وقد أثبت هذا النموذج نجاحا كبيرا. فلكفة الطاقة الشمسية لدينا هي الأقل في العالم، كذلك الحال مع تحلية المياه بكلفة أقل من 50 سنت للمتر المكعب، فلم يعد هناك مبرر لدفع استثمار رأسمالي ضخم، بل أصبح الآن نموذج قيام الدولة بالمسرع وتحفيز المنافسة ليتولى القطاع الخاص بإنتاج هذه الخدمات وتأسيس البنية التحتية لهذه المشاريع كما هو الحال مع محطة تحلية الجبيل مع مجموعة من الشركات، وكذلك اضطلاع القطاع الخاص على المستوى الاجتماعي بنموذج مشاركة مثل بناء مدارس في مكة وجدة. وهنا يبرز دور المركز الوطني للتخصيص كأساس لتمكين القطاع الخاص من الخوض في هذه المشاريع التي تستغرق 20 سنة على النقيض من مشاريع تنفذ ضمن ثلاث سنوات.

وتناول المهندس عايض آل سويدان عن تحولات قطاع الطاقة وفرص توفير النفقات لإنتاج الكهرباء لتتماشى مع التزام المملكة بملف المناخ واتفاق باريس، فضلا عن توليد الوظائف إلى جانب التوسع الجغرافي لهذه المشاريع/ مثل توليد وظائف لابناء المناطق في الشرق، كما هو الحال مع المناطق الأخرى.

مهندس محمد القباني – خبير شؤون الطاقة يتحدث عن تنوع مصادر الطاقة في السعودية pic.twitter.com/buOW1ZER0F — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) June 30, 2021

وردا على استفسار محمد العايض رئيس تحرير أريبيان بزنس، إلى دور المملكة في تحولات الطاقة، لفت المهندس محمد القباني إلى أن المملكة تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، ضمن استراتيجية تراعي كافة الأطراف، كما ظهر جليا في مناسبات عديدة مثل جائحة كوفيد19 في اجتماعات أوبك بلاس، فهناك دول تتحدث عن منظمة أوبك كمنظمة وتحالف احتكاري، ولكن كانت المملكة تتبنى مشروع كان يبدو غير موفق وهو تخفيض الانتاج، لأن رؤية المملكة تمثلت بتخفيض الانتاج، مع حدة الآراء ضد هذا التوجه، وأثبتت الأيام صوابية الموقف السعودي، ولما جاءت الجائحة كان التأثير أكبر مع انهيار اقتصاديات العالم بسبب الجائحة وفقدان أسواق النفط لـ 30% من الكميات النفطية في السوق، وذلك بسبب عدم الاصغاء لمطالب السعودية بتخفيض الإنتاج لضبط التكدس في المخزون وتبخر الطلب حين لم يؤخذ بمطالب المملكة التي ثبت أنها كانت على صواب في المساهمة في استقرار الأسواق.

وعن تكلفة إنتاج الطاقة من الموارد المتجددة، أكد ناصر الشواف، من شركة البواني للطاقة والمياه، عن انخفاض تكلفة الطاقة من الهيدروجين والرياح وحتى الطاقة النووية وتدشين دراسة محطات الطاقة النووية، فالتوجه موجود كما أن الطرق التقليدية تحظى بجهود حكومية لتجديد ورفع الطاقة الانتاجية، مثل أجهزة التكييف، حيث تذهب 70% من استهلاك الطاقة يذهب لاجهزة التكييف التيي كانت تفتقر للكفاءة فيما تم تدارك ذلك بجهود حكومية شملت أيضا الإنارة ورفع كفاءة هذا النوع من الاستهلاك.

مهندس محمد القباني – خبير شؤون الطاقة يتحدث عن تنوع مصادر الطاقة في السعودية pic.twitter.com/buOW1ZER0F — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) June 30, 2021

وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن القطاع العقاري ومساهمة القطاع في الناتج القومي السعودية، وتحدث هليّل البلوي عن تطورات كبيرة في القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي بأضعاف مضاعفة كما ظهر خلال الجائحة.

وتتواصل جلسات منتدى أريبيان بزنس في العاصمة السعودية من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر مع نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين المضطلعين في قطاعات حيوية عديدة في الاقتصاد السعودي للتحاور حول أبرز القضايا التي تهم عالم الاعمال والاقتصاد في رحلة التعافي الاقتصادي من تأثيرات الجائحة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية وتحقيق مكاسب من الفرص الكبيرة المتوفرة حاليا.

يذكر أن منتدى “أريبيان بزنس” الاقتصادي يعقد لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض بفندق هيلتون. ويتناول أهم القضايا المؤثرة في الاقتصاد والأعمال، بالاستفادة من حوارات يجريها الخبراء الاقتصاديين وسيدات ورجال الأعمال والمعنيين بالشأن الاقتصادي، عبر حلقات نقاش تركز على محاور المنتدى الرئيسية.