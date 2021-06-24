السعودية: 22.2 مليار ريال فائضاً تجارياً خلال أبريل

ويظهر التقرير (هنا) تحقيق المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2021، مقارنة مع تسجيل عجز في الشهر المماثل من العام الماضي؛ بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا عالمياً وتأثيرها على حركة التجارة وأسعار النفط.

وزادت تجارة السعودية السلعية بنهاية أبريل/ نيسان 2021 بنسبة 50.6% على أساس سنوي، مسجلة 120.39 مليار ريال، مقابل 79.93 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

تأتي الزيادة في التبادل التجاري للمملكة خلال أبريل/ نيسان الماضي؛ مصحوبة بارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 87% على أساس سنوي، إلى 71.3 مليار ريال، مقابل 38.1 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2020.

وقفزت صادرات السعودية غير البترولية بنسبة 46.3% في شهر أبريل/ نيسان من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 19.6 مليار ريال، مقابل 13.4 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.

وشكلت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما 33.5% من صادرات المملكة غير البترولية خلال شهر أبريل/ نيسان من عام 2021؛ لترتفع بمقدار 1.9 مليار ريال وبزيادة سنوية بنحو 41.9%؛ لتبلغ 6.57 مليار ريال، مقارنة مع 4.63 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر تقرير التجارة الخارجية لشهر أبريل لعام 2021م. للاطلاعhttps://t.co/z30KOQke4Z pic.twitter.com/lFdE2pyYvV — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) June 24, 2021