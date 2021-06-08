الرياض تشهد انطلاقة منتدى “اريبيان بزنس” الاقتصادي الأول

يتضمن منتدى “أريبيان” بزنس الاقتصادي أربعة جلسات تتناول الطاقة وسوق العقار والشركات الناشئة في ظل التكنولوجيا المالية بالإضافة السياحة وأثرها على الاقتصاد السعودي.

وسيتم التطرق في جلسة “تنوع الطاقة” إلى توجه الحكومة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الروافد المتوقعة من الاقتصاد الدائري للكربون وإنتاج الهيدروجين. كما سيتم تسليط الضوء على النتائج المرجوّة من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في السعودية، وأثر الخطوات التي أجرتها الحكومة السعودية لتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء.

وفي الجلسة الثانية المتعلقة بالعقار سيكون الحديث عن تأثيرات القطاع العقاري في الناتج المحلي السعودي، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتنمية القطاع العقاري في المملكة. كما سيناقش المتحدثون التغيرات الإيجابية التي يشهدها سوق العقار عموما بسبب التوجه الحكومي نحو توسيع المجال وتطويره.

خيارات الشركات الناشئة والتمويل ومجال التقنية المالية في السعودية، ستكون العنوان الرئيسي للجلسة الثالثة التي تناقش مصادر التمويل المتوفرة لتلبية حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم بحث كيفية استفادة الشركات الناشئة والمبادرين من تحسن البيئة المالية ومصادر التمويل في المملكة، بالإضافة إلى أكثر القطاعات التي تفتح فرصا للابتكار والاستثمار أمام الشركات الناشئة. كما سيتم التطرق إلى التكنولوجيا في القطاع المالي وهي ما شجعته الجهات المعنية في البلاد من خلال، مبادرة فنتك السعودية، المبادرة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في إبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في البلاد، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

ونظرا لتصدر السياحة الداخلية ضمن ركائز رؤية السعودية 2030 فسوف تناقش الجلسة الختامية للمنتدى مستقبل السياحة في السعودية، وما ترتبط به من مجالات أخرى كالترفيه وغيرها، في كيفية استثمار اتساع مساحة البلاد، وتنوع تضاريسها، وتعدد بيئاتها الجغرافية كمقومات لإيجاد صناعة سياحية متكاملة في ظل توجه الحكومة نحو استهداف مواقع كثيرة بها مثل جزر البحر الأحمر، ومنطقة نيوم، والعلا، والعائدات المتوقعة منها.

ملاحظة: سيتم تنظيم المنتدى باتباع “البروتوكولات” والإجراءات الاحترازية المتبعة التي حددتها السلطات الصحية في المملكة، ويقتصر الحضور على من لديهم دعوات فقط، ويمكن لمن يود تسجيل اهتمامه بالمنتدى من خلال الرابط أدناه

https://www.itp.events/ArabianBusinessKSAForum-June20211