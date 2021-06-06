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ترامب يشن هجومًا على طبيب ويطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار ويلمح لاعتزامه الترشح لإنتخابات2024

(رويترز) – شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما حادا على خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي بشأن تعامله مع وباء كورونا، وطالب الصين بتعويضات، وندد أيضا بتحقيق جار حاليا بخصوص مالياته، وذلك خلال مؤتمر بولاية نورث كارولاينا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ترامب يشن هجومًا على طبيب ويطالب الصين بدفع 10 تريليونات دولار ويلمح لاعتزامه الترشح لإنتخابات2024

وفي كلمة بمؤتمر الحزب الجمهوري في الولاية، انضم ترامب إلى مجموعة من الساسة الجمهوريين الذين ينتقدون فاوتشي لدعوته للأمريكيين بوضع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا والذي شكك في بعض الأحيان في نظرية تقول إن الفيروس خرج من مختبر بمدينة ووهان الصينية.

ووصف ترامب فاوتشي بأنه “ليس طبيبا عظيما لكنه خبير في الترويج” وذلك لظهوره المتكرر في محطات تلفزيونية. وأضاف ترامب “لقد كان مخطئا في كل القضايا تقريبا وفي ووهان والمختبر أيضا”.

ولا يزال منشأ الفيروس موضع خلاف ويخضع لدراسة تجريها وكالات المخابرات الأمريكية.

وطالب ترامب الصين بدفع عشرة تريليونات دولار تعويضات للولايات المتحدة والعالم بسبب الفيروس، وقال إنه ينبغي لدول العالم أن تلغي ديونها المستحقة لبكين.

وانتقد الرئيس الأمريكي السابق تحقيقا جنائيا لمكتب النائب العام في نيويورك ووصفه بأنه أحدث محاولة من الديمقراطيين لإسقاطه.

 
ويبحث التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة ترامب قد قدمت تقارير زائفة عن ممتلكات عقارية للحصول على قروض ومزايا ضريبية واقتصادية.
وألمح ترامب أيضا إلى اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 قائلا إنه يتطلع لذلك العام. ويقول مستشارون لترامب إنه يبحث إمكانية تنظيم حملة رئاسية أخرى.

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