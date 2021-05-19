محرر في الموقع by محرر في الموقع

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عملة بيتكوين المشفرة تهوي لأقل من 40 ألف دولار

تراجع أبرز عملة مشفرة دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عملة بيتكوين المشفرة تهوي لأقل من 40 ألف دولار

طوكيو – (رويترز) – واصلت بتكوين النزول في موجة تقلب مستمرة منذ أسبوع، لتتراجع دون حاجز 40 ألف دولار اليوم الأربعاء، إذ فاقمت أنباء عن فرض المزيد من القيود على معاملات العملات المشفرة في الصين مخاوف سابقة أثارتها تغريدات من إيلون ماسك رئيس تسلا.

وتراجعت بتكوين، ، حوالي تسعة بالمئة لما يصل إلى 38 ألفا و940.04 دولار، لتكون أيضا دون متوسط تحركاتها في 200 يوم. وهي الآن منخفضة 40 بالمئة عن أعلى مستوياتها هذا العام البالغ 64 ألفا و895.22 دولار، والذي بلغته في 14 أبريل نيسان.
وهبطت إثريوم، وهي العملة المرتبطة بشبكة سلسلة كتل إثريوم، حوالي 15 بالمئة إلى 2875.36 دولار.

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