محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

الكويت تعفي المسافرين القادمين الحاصلين على اللقاح من الخضوع لحجر صحي

قررت دولة الكويت إعفاء فئات محددة من الحجر الصحي عند القدوم إليها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تعفي المسافرين القادمين الحاصلين على اللقاح من الخضوع لحجر صحي

وأنهى مجلس الوزراء الكويتي، حسبما ذكر موقع صحيفة “القبس”، الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR) خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وشمل القرار المحصنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت، والمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوماً، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والمواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

وتم استثناء المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة، تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، من قرار عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتباراً من يوم السبت المقبل، وكذلك استثناء المواطنات الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا