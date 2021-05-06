أسهم أوروبا قرب أعلى مستوياتها بدعم نتائج أعمال قوية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، إذ قادت أسهم الأغذية والمشروبات والمرافق والاتصالات المكاسب.

وصعد سهم أنويزير-بوش إنبف 3.4 بالمئة، ليدعم ستوكس 600، وذلك بعد أن سجلت الشركة أرباحا فاقت التوقعات في الربع الأول من العام، وقالت إن رئيسها الإقليمي في أمريكا الشمالية مايكل دوكيريز سيحل محل كارلوس بريتو في منصب الرئيس التنفيذي.

وقفز سهم بنك أوني كريديت، ثاني أكبر بنوك إيطاليا، 4.5 بالمئة، وارتفع سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 6.1 بالمئة بعد الإعلان عن أرباح فصلية أعلى من المتوقع.

وربح القطاع المصرفي الأوسع نطاقا في منطقة اليورو واحدا بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له في 14 شهرا.

وهبط سهم فولكسفاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، 0.5 بالمئة، حتى بعد أن رفعت هدف الهامش التشغيلي لعام 2021.

وفي بريطانيا، صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 القيادي 0.3 بالمئة، وذلك قبل صدور قرار من بنك إنجلترا المركزي بشأن السياسة النقدية ومع إجراء انتخابات محلية وإقليمية.

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