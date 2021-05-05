العيدية إلكترونيا من بنك الكويت المركزي إلى الهواتف الجوالة

ويُمكن تطبيق “عيديتي” بإصداره الثاني الجمهور من إرسال العيدية إلكترونيًا وبخطوات سريعة ومرنة بحيث يمكن استخدامها بسهولة من الشرائح العمرية كافة دون الإخلال بالاشتراطات الرقابية والأمنية.

ولا تشترط الخدمة أن يكون لدى مستلم العيدية حساب مصرفي حيث يمكن لمرسل العيدية إرسال العيادي لأي رقم هاتف نقال مسجل داخل دولة الكويت، كما تشتمل الخدمة على مجموعة من المزايا الجديدة مثل متابعة حالة العيدية بحيث يمكن للمرسل التحقق من الحالة والتأكد من وصول المبلغ من عدمه لمتلقي العيدية، إضافة إلى إمكانية إرسال رسالة خاصة لمتلقي العيدية، وغيرها من المزايا ، وعديد من الحوافز النقدية والعينية لكل من مرسل العيدية ومتلقيها، ويمكن التعرف على تفاصيل ذلك من خلال تحميل تطبيق “عيديتي” المتوفر على كل من ” أبل ستور ” و ” بلاي ستور ” بحسب بيان صحفي.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية ستقوم بنشر إرشادات وافية حول طريقة استخدام الخدمة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة والاستفادة منها خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما سيتم كذلك الرد على الأسئلة الأكثر شيوعاً من خلال تلك المنصات، وتم تخصيص رقم هاتف موحد (22255484) من قبل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) للرد على استفسارات العملاء.

وبالتحري عن الخدمة تبين لمحرر أريبيان بزنس بعض القيود مثل حصر إنفاق العيدية على منافذ لديها بوابة دفع من شركة كي نت Knet payment gateway .

وتقيد الخدمة العيدية بين دينار كويتي واحد و500 دينار، ويستلم صاحب العيدية رسالة نص بالمبلغ ورقم تغريفPIN لصرفها.

ولا يمكن إرسال العيدية لأرقام خارج دولة الكويت بحسب ما توضحه شركة كي نت.

بنك الكويت المركزي يطلق الإصدار الثاني من تطبيق "عيديتي" بالتعاون مع البنوك الكويتية وشركة "كي-نت".https://t.co/pajikfg3zY pic.twitter.com/dLMPSUAKfA — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) May 5, 2021