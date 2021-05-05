محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

العيدية إلكترونيا من بنك الكويت المركزي إلى الهواتف الجوالة

أعلن بنك الكويت المركزي أنه بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ولتسهيل توصيل “العيادي” في هذه الظروف، فقد طور البنك تطبيق “عيديتي” ليطلقه بإصداره الثاني من خلال تطبيق إلكتروني بالتعاون مع البنوك الكويتية وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) لتتيح للجمهور إرسال واستقبال العيدية بشكل إلكتروني، ويعتبر هذا التطبيق الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العيدية إلكترونيا من بنك الكويت المركزي إلى الهواتف الجوالة

ويُمكن تطبيق “عيديتي” بإصداره الثاني الجمهور من إرسال العيدية إلكترونيًا وبخطوات سريعة ومرنة بحيث يمكن استخدامها بسهولة من الشرائح العمرية كافة دون الإخلال بالاشتراطات الرقابية والأمنية.

ولا تشترط الخدمة أن يكون لدى مستلم العيدية حساب مصرفي حيث يمكن لمرسل العيدية إرسال العيادي لأي رقم هاتف نقال مسجل داخل دولة الكويت، كما تشتمل الخدمة على مجموعة من المزايا الجديدة مثل متابعة حالة العيدية بحيث يمكن للمرسل التحقق من الحالة والتأكد من وصول المبلغ من عدمه لمتلقي العيدية، إضافة إلى إمكانية إرسال رسالة خاصة لمتلقي العيدية، وغيرها من المزايا ، وعديد من الحوافز النقدية والعينية لكل من مرسل العيدية ومتلقيها، ويمكن التعرف على تفاصيل ذلك من خلال تحميل تطبيق “عيديتي” المتوفر على كل من ” أبل ستور ” و ” بلاي ستور ” بحسب بيان صحفي.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية ستقوم بنشر إرشادات وافية حول طريقة استخدام الخدمة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمة والاستفادة منها خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما سيتم كذلك الرد على الأسئلة الأكثر شيوعاً من خلال تلك المنصات، وتم تخصيص رقم هاتف موحد (22255484) من قبل شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) للرد على استفسارات العملاء.

وبالتحري عن الخدمة تبين لمحرر أريبيان بزنس بعض القيود مثل حصر إنفاق العيدية على منافذ لديها بوابة دفع من شركة كي نت Knet payment gateway .

وتقيد الخدمة العيدية بين دينار كويتي واحد و500 دينار، ويستلم صاحب العيدية رسالة نص بالمبلغ ورقم  تغريفPIN لصرفها.

ولا يمكن إرسال العيدية لأرقام خارج دولة الكويت بحسب ما توضحه شركة كي نت.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا