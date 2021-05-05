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مصر تشدد إجراءات الإغلاق لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا المستجد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية قررت اتخاذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تشدد إجراءات الإغلاق لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من غد الخميس وحتى 21 مايو أيار.

جاء القرار بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب مدبولي الذي قال إنه سيتم حظر التجمعات الكبرى والحفلات خلال الفترة نفسها، كما ستغلق الشواطئ والمتنزهات من 12 إلى 16 من مايو أيار.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لم تتأخر في اتخاذها بصورة عاجلة شديدة القوة في التعامل مع هذه الجائحة، حيث لم يكن هناك أي خبرات سابقة في التعامل مع هذه الجائحة وبالتالي كانت تحاول كل الدول الاجتهاد للوصول إلى مسار مناسب لها للتعامل مع ظروف هذه الجائحة.

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