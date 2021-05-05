موفدو 173 دولة يحضرون أكبر وأهم الاجتماعات قبل افتتاح إكسبو 2020

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب «إكسبو 2020 دبي» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن اجتماعاتنا (الثلاثاء والأربعاء)، أكبر وأهم الاجتماعات قبل افتتاح إكسبو 2020، هذا الاجتماع التنسيقي الفني الذي يضم 370 شخصاً من 173 دولة يعبر عن ثقة دول العالم في قدرة الإمارات وقدرة دبي على استضافة إكسبو وثقتهم في المنظومة الصحية للإمارات التي أثبتت للعالم أنها تتحدى الصعوبات.

وأضافت الوزيرة: «وجَّهنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى إبهار العالم؛ فحاولنا ذلك عن طريق المشاريع الجبارة العظيمة التي وضعت؛ والمدينة الجديدة التي تم بناؤها؛ والمشاركة الدولية التي لم يسبق لها مثيل في مشاركات سابقة لإكسبو، فاليوم لدينا 190 دولة تم تأكيد مشاركتها وخاصة في ظل كوفيد-19 على الرغم من الأوضاع الصعبة، في كافة أنحاء العالم، وهذه شهادة نعتز بها، ونطلب من الله التوفيق في أداء المهمة على أحسن وجه، وأن نرفع رأس شعب الإمارات في كل مكان».

وحول الحضور الدولي الكبير في اجتماع أمس الثلاثاء، قالت: إن دولة الإمارات اضطرت إلى تأجيل إكسبو (لمدة سنة)، واليوم تواجد الوفود ومشاركتهم معنا يجسد ثقتهم في قدرتنا على استضافة الحدث إن شاء الله في أكتوبر المقبل، مؤكدة حرص القائمين على الحدث على إجراءات السلامة الصحية، فيما يتم فحص الوفود قبل وصولهم إلى موقع إكسبو (PCR) علماً أن كل موظفي إكسبو تلقوا اللقاح.

وأكد الدكتور أحمد مغاوي، المفوض العام للجناح المصري، أن إكسبو هو المنبر الأساسي والمحفل الذي يضع أي بلد في علاقات تكاملية ترابطية ما بين الدول، والدورة الحالية لإكسبو 2020 على أرض دبي في الإمارات، تتعامل مع إكسبو من منظور كترابط العقول لصنع المستقبل، ومن هنا تأتي خصوصية إكسبو في هذه الدورة، في ظل وقت يمر فيه العالم أجمع بتحديات كثيرة جداً، مثل جائحة كورونا.

وحول الجناح المصري، قال: إن المحتوى الذي سيتم عرضه داخل الجناح يتم إنتاجه حالياً، وأجندة الفعاليات ستكون مفاجأة؛ لكي يكون لدينا فعاليات ومحتوى يتميز بأنه برَّاق وجذَّاب يجعل الزائر يستمتع بالجناح المصري وإكسبو بشكل عام.

ومن جانبه قال فريدون حرتوقه، المفوض العام للجناح الأردني بإكسبو: إن مشاركتهم في هذا الحدث المهم فرصة مهمة للأردن؛ لكي يعرض المميزات الموجودة والفرص والتطور في المملكة. (وام)