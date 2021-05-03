سوريا: منح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ 2 مايو الجاري. ولفتت الوكالة العربية السورية للأنباء ” سانا” اليوم أنه يستثنى المرسوم عقوبات التجسس والإرهاب ومخالفات البناء وقانون حماية المستهلك.

ويخفض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

ويشمل هذا العفو أوسع شريحة من المحكومين والموقوفين، أو مَن تحت المحاكَمة، وأوسع طيف من الجرائم، وجميع الجنح والمخالفات، ويمنح المرسوم فرصة أطول للهاربين والمطلوبين ليقوموا بتسليم أنفسهم.

وتلفت الوكالة الى المادة الثالثة في المرسوم ونصه القاضي بعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية/ كذلك حال من بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم.

فيما تنص المادية 11 عن عفو عن كامل العقوبة في جرائم قانون العقوبات العسكرية مثل جريمة الفرار الداخلي والفرار الخارجي المنصوص فيما لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.