ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: الرؤية تواكب نمو المملكة وسنة 2021 ستكون حاسمة

يبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق “رؤية السعودية 2030” وبدأ منذ قليل عرض المقابلة التي تحدث فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث ذكر كيف كانت ميزانية الإسكان تبقى خاملة في الوزارات بسبب الروتين الحكومي وعندم وجود خطة حكومية شاملة للسير بالمشاريع الكبيرة. وتحدث الأمير عن قفزة في تأمين السكن وصلت إلى مستوى 60 % من السعوديين.

كما تناول النمو السكاني ومتطلبات تلبية الاحتياجات الضرورية لهذا النمو، كاشفا عن تقدم كبير في معالجة البطالة رغم العوائق التي تسببت بها الجائحة.

وذكر ولي العهد السعودي كيف تم تجاوز البيروقراطية والروتين في تسيير المعاملات مثل تأسيس الشركات حيث كان يستغرق استخرا السجل التجاري ايام عديدة لتمر المعاملة على اكثر من جهات حكوميه فيما أصبحت اليوم لا تستغرق أكثر من نصف ساعه، ولفت إلى الاستثمارات الاجنبيه التي تضاعفت 5 مرات .

وردا على سؤال حول سرعة التحول وإن كانت اكبر بما يجب بحرق المراحل، أجاب ولي العهد بأن القيام بالمطلوب حين تتوفر فرصة يستدعي التنفيذ بأسرع وقت.

وأكد سموه قائلا:”سنعمل على تحقيق الفرص، وسنطور قدراتنا البشرية وقدرات الحكومة؛ لتحقيق تلك الفرص بأسرع وقت ممكن.”

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.

بث مباشر | شاهد #لقاء_ولي_العهد الذي خص به #قناة_السعودية؛ بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق "رؤية السعودية 2030".#محمد_بن_سلمان_على_السعودية https://t.co/c6p1rd3GIy — قناة السعودية (@saudiatv) April 27, 2021