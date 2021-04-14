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مصر تطلب تعويضات 916 مليون دولار بسبب إغلاق قناة السويس

يو كيه كلوب للتأمين: مصر تطلب تعويضات 916 مليون دولار من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة. بسبب إغلاق قناة السويس

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصر تطلب تعويضات 916 مليون دولار بسبب إغلاق قناة السويس

 

لندن (رويترز) – قالت شركة يو كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي وسدت المجرى المائي لنحو أسبوع، يوم الثلاثاء إن مصر تطلب 916 مليون دولار كتعويضات من شركة شوي كيسين اليابانية المالكة للسفينة.

وأضافت يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفر جيفن، في بيان إنها تشعر بخيبة أمل بسبب احتجاز السفينة وطاقهما في القناة لحين دفع التعويضات.

يذكر أن المطالبات ستشمل شركات التأمين، إضافة إلى الشركة المالكة السفينة وسبق أن أشار وكلاء تأمين وسماسرة، لوكالة رويترز، إن مالك السفينة، شركة ”شوي كيسان كيه كيه“ اليابانية، وشركات التأمين، ربما يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة ”إيفرغيفن“ التي يبلغ وزنها 400 متر ووزنها 224 ألف طن جنحت صباح الثلاثاء في 23 مارس بعد أن فقدت القدرة على القيادة وسط رياح شديدة وعاصفة ترابية، مما أدى لتعطيل الشحنات العالمية لأيام.

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