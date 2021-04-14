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السعودية: إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

الرياض 02 رمضان 1442 هـ الموافق 14 أبريل 2021 م واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: إغلاق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا
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 أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 65 يوماً 579 مسجداً فُتح 552 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في المنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة عسير, ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد أربعة بمنطقة جازان وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

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