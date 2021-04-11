دبي تعزز مكانتها في تصنيف المؤشر كواحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً

عزّزت دبي مكانتها كمركز عالمي لحياة الرفاهية والفخامة والأعمال، وكقوة تجارية ووجهة سياحية مرغوبة، بما أدى إلى ارتقائها على تصنيف مؤشر نمط حياة جوليوس باير 2021 لتشغل المركز الثاني عشر في هذا العام.

واشتهرت دبي خلال الأعوام العشرين الماضية باستضافتها للمتاجر الذكية والمباني السكنية الكبيرة والحديثة وفعاليات الترفيه والحياة الليلية النابضة بالحياة. وأسهم التدفق الكبير للأثرياء إلى دبي في تعزيز سوق السلع الفاخرة التي حافظت على ازدهارها، ووصلت إلى قيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار أمريكي في عام 2020.

تتميز دبي بخططها الطموحة نحو التنويع الاقتصادي، وبمجموعة من التشريعات واللوائح الحديثة قيد التنفيذ فيما يتعلق بقواعد الملكية الأجنبية للشركات الداخلية ضمن قطاعات معينة، وعدم وجود ضرائب على الشركات، وضريبة قيمة مضافة بنسبة 5٪ فقط، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للمستثمرين والمهنيين فضلاً عن تأشيرات المتقاعدين، لتعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي. وعلى الرغم من تأثيرات الجائحة، ليس هناك شك في عودة دولة الإمارات إلى التعافي، بالتزامن مع استعدادها للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها، بفضل تركيزها المتزايد على البحث والتطوير والتقدم التكنولوجي والابتكار.

وفي هذا الإطار، قال عمر برغوث، الرئيس التنفيذي، رئيس قسم الاستثمار في الشرق الأوسط في جوليوس باير: “تميزت دبي بريادتها على صعيد الجهود المبذولة لمكافحة “كوفيد-19″. وبفضل الحوافز المقدمة تعززت القدرات المالية في ظل الخلفية الاقتصادية الضعيفة وأسعار النفط المنخفضة. وأسهمت إعادة فتح الأنشطة التجارية في اجتذاب السياح والمستثمرين إلى دبي، كما جددت الآمال بنجاح معرض إكسبو 2020 الذي طال انتظاره، بعد أن تمت إعادة جدولته إلى عام 2021 بسبب الجائحة. وتبرز الإمارة أيضاً كمركز حيوي للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مع اجتذابها لاستثمارات كبيرة في مشاريع المراحل المبكرة ضمن مجال التكنولوجيا المالية”.

يرصد مؤشر جوليوس باير حركة الأسعار وسلوكيات المستهلكين حول العالم، لقياس حجم التضخم في أسعار سلّة من السلع والخدمات الفاخرة التي تعكس أسلوب حياة الأفراد من أصحاب الثروات في مدن العالم، وتمكين المستثمرين من تقدير العوائد اللازمة على استثماراتهم للحفاظ على قوتهم الشرائية أو تطويرها.

وتركّز النسخة الأخيرة من تقرير “الثروات العالمية ونمط الحياة” لعام 2021 على تأثيرات “كوفيد-19” على استهلاك السلع والخدمات الفاخرة؛ فهل أعادت هذه الجائحة ضبط ذهنية المستهلكين حول العالم، أم أنها سرّعت فقط من حركة التوجّهات التي كانت قد انطلقت بالفعل؟ تُظهر نتائج مؤشر نمط حياة جوليوس باير لعام 2021 استمرار العديد من التوجّهات الأساسية التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب التأثيرات الحادّة لجائحة “كوفيد-19” على الأسعار، ضمن مجالات محدّدة ترتبط بالسفر، مثل الرحلات الجوية والأجنحة الفندقية.

وتعليقاً على التقرير، قال راجيش مانواني، مسؤول الأسواق وحلول إدارة الثروات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في جوليوس باير: “ما تزال آسيا هي المنطقة الأكثر غلاءً بالنسبة للأفراد ذوي الثروات الكبيرة والضخمة، وهذا دليل على الصعود المتواصل للقارة. وبرغم الاختلافات حسب المناطق، سجّلت أسعار سلّة السلع الفاخرة حول العالم بشكل عام زيادة بنسبة 1.05% فقط”.

وبدوره، قال نيكولاس دو سكورنسكي، مسؤول حلول إدارة الثروات وعضو المجلس التنفيذي في جوليوس باير: “على غرار السنوات السابقة، تُظهر بيانات مؤشر نمط حياة جوليوس باير لعام 2021 نقطتين واضحتين بالنسبة للأفراد الراغبين بالحفاظ على ثرواتهم. الأولى؛ هي أن يواصلوا الاستثمار حيث يمكن للتضخم وعوامل أخرى مثل أسعار الصرف والتشريعات المحلية أن تلعب دوراً كبيراً في القوة الشرائية لثرواتهم، كما أن عليهم متابعة معدّلات التضخم المحلية وحتى الشخصية لديهم. وثانياً؛ اعتماد استراتيجيات صحيحة لإدارة وتخطيط الثروة كضرورة أساسية لمنع تآكل القيمة الحقيقة لثرواتهم مع مرور الوقت”.

وكانت النسخة السابقة من تقرير “الثروات العالمية ونمط الحياة” من جوليوس باير لعام 2020 قد رصدت نشوء توجّه عالمي ملحوظ نحو الاستهلاك الواعي. وفي هذا العام، تسارعت حركة هذا التوجّه وأصبحت رائجةً في كل القطاعات تقريباً.

ومن أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير:

• أدّت جائحة “كوفيد-19” إلى زيادة التزام المستهلكين وإدراكهم لأهمية الشراء بطريقة واعية ومستدامة. وهناك أدلة كثيرة تشير إلى تغير أنماط الاستهلاك والتفضيلات بوتيرةٍ أسرع من أي وقت مضى. وبالتأكيد، أصبح المستهلكون أكثر وعياً، ويبدو أن هذا الاتجاه آخذٌ في الصعود بالفعل.

• والأمر بالمثل حين يتعلق بالسلع الفاخرة وفئات الخدمات الراقية، حيث يتوجّه المستهلكون في المدن الأكثر غلاءً في القارات المختلفة نحو تبنّي خيارات أكثر وعياً، بما قد يؤدي إلى أسعار أكثر إنصافاً بالنسبة للمنتجين.

وينعكس هذا التوجّه أيضاً على سلوك الأفراد من أصحاب الثروات الضخمة فيما يتعلق بإدارة ثرواتهم، ويقول دي سكورنسكي: “نلاحظ أن عملاءنا يتوجّهون بصورة متزايدة نحو تشغيل أصولهم بطريقة تضمن مصالح الأجيال القادمة من أحفادهم. ولكن بطريقة تنعكس أيضاً على العالم بأسره، سواءً من خلال التخطيط بحكمة، أو الاستثمار المؤثّر، أو اعتماد الحلول المستدامة أو العمل الخيري. ويتمثل دورنا كمدراء للثروات في دعم هذا التوجّه الإيجابي عبر مساعدتهم على اتخاذ خيارات مدروسة، وفهم التأثيرات الواسعة لاستثماراتهم بصورة أفضل”.

أبرز نتائج مؤشر نمط حياة جوليوس باير 2021:

يتغير مؤشر نمط الحياة العالمي لدينا بصورة تعكس تطورات عالم استهلاك السلع الفاخرة. وقد عادت التغيرات التي شهدتها سلّة السلع والخدمات الفاخرة هذا العام بالفائدة على القاطنين في بلدان آسيا والمحيط الهادئ إلى حدّ كبير؛ حيث تميل أسعار العناصر الجديدة ضمن سلّة السلع والخدمات الفاخرة فيها نحو الانخفاض.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى آسيا هي المنطقة الأكثر غلاءً أو تكلفة، ويعود ذلك إلى التعافي السريع للمنطقة من الأزمة الصحية العالمية، وإلى استقرار العملات فيها، وإلى مرونة أسعار سلّة السلع في المؤشر. والآن، تُعد شنغهاي المدينة الأكثر غلاءً، حيث احتلت موقع هونج كونج في المركز الأول. كما شغلت طوكيو وهونغ كونغ المركز الثاني والثالث على التوالي في قائمة المدن الأكثر غلاءً. ومع ذلك، ما تزال الصورة مختلطة، حيث تعتبر مومباي إحدى الأماكن التي تتجه الثروات فيها نحو آفاقٍ أبعد.

وجاء تصنيف القارتين الأمريكيتين لهذا العام كأفضل منطقة للحياة الفاخرة بتكلفة معقولة أو فعّالة، ويعود ذلك في الأغلب إلى انخفاض سعر الدولارين الأمريكي والكندي مقابل العملات العالمية الرئيسية الأخرى، والانخفاض الحادّ لقيمة العملات في أمريكا اللاتينية. كما صُنفت مكسيكو سيتي وفانكوفر بين أقل المدن كلفة وفقاً للمؤشر، في حين بقيت مدينة واحدة فقط في الأمريكتين، وهي نيويورك، ضمن المراكز العشرة الأولى. وتعتبر هذه المنطقة الأعلى كلفة في خدمات للرعاية الصحية، إلا أن كلفة التكنولوجيا الشخصية فيها ما تزال معقولة، في ظل بقاء الولايات المتحدة موطناً للكثير من عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وظهرت جوهانسبرج على مؤشر عام 2021 كأفضل مكان لعيش حياة الرخاء بكلفة جيدة، وهي المدينة الإفريقية الوحيدة المدرجة على المؤشر، وإحدى المدن القليلة التي شهدت هبوطاً كبيراً في الأسعار خلال العام الماضي، حيث انخفضت قيمة الراند جنوب الإفريقي بشكل كبير. كما ارتفع ترتيب جميع المدن الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على المؤشر، مدعومة بقوة اليورو والفرنك السويسري، باستثناء لندن، وذلك نتيجة للاضطرابات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان لتدهور قطاع السياحة العالمية في عام 2020 أثرٌ كبير على نتائج المؤشر لهذا العام. وشهدت آسيا تراجعاً في تصنيف كلّ من بانكوك وسنغافورة، في حين شهدت العديد من المدن الأوربية أيضاً ندرة في المسافرين.

أما فئات السلع الفاخرة التي شهدت أكبر انخفاض في الأسعار بالدولار الأمريكي فكانت؛ أحذية السيدات (-11.7٪) والأجنحة الفندقية (-9.3٪). أما أكبر المكاسب فكانت من نصيب رحلات درجة رجال الأعمال (+ 11.4٪) والساعات (+ 6.6%).