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عُمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين من 8 أبريل

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل 2021 – 14:50 يوليو, 05 أبريل 2021 –

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عُمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين من 8 أبريل

14:50

دبي (رويترز) – قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عُمان يوم الاثنين إن السلطنة ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد اعتبارا من الثامن من أبريل نيسان بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس آذار على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل نيسان لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا.

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