سعي عراقي لاسترداد الأموال المجمدة والآثار المنهوبة

ولفتت الصحيفة إلى بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار مع الجانبين الاميركي والفرنسي امكانية استعادة العراق لمبالغ مالية محجوزة اضافة الى اثار منهوبة.

واستقبل عبد الستار، السفير الفرنسي لدى البلاد برونو اوبير والقنصل لوك سبيبروك لبحث امكانية التعاون بين البلدين بالجوانب العدلية

المختلفة».

وتحدث عن “المساعي الحثيثة لتوقيع مذكرة تفاهم أو تعاون بالمجالات القانونية، وتبادل الخبرات العدلية بين العراق وفرنسا، علاوة على مناقشة امكانية اطلاق الحكومة الفرنسية لمبالغ مالية محجوزة لديها عائدة للعراق، لاسيما ان هناك قرارا صادرا من مجلس الامن الدولي يقضي باطلاقها”، داعيا اياها “للبدء فعليا بإجراءات رفع الحجز عنها».

وكانت هيئة النزاهة قد افصحت العام 2019 في لقاء سابق مع “الصباح”، عن سعي العراق لاستحصال اموال تتجاوز قيمتها الـ 87 مليار دولار، وهو مبلغ تخميني أولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلاله للكويت العام 1990.

على صعيد ذي صلة، بحث الوزير مع السفير الاميركي ببغداد ماثيو تولر، اهمية التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز منظومة حقوق الانسان وقطاع العدالة”، كاشفا عن “الاتفاق على اتخاذ الاجراءات الخاصة بالتبليغات القضائية في المحاكم الاميركية، والسعي لاسترجاع الاثار المنهوبة واعادتها الى الجانب

العراقي».

ونجح العراق باسترداد ما يقرب من نصف عدد الآثار التي نُهبت خلال العام 2003 وبعده، بمساعدة حكومات اجنبية عدة، بينما قدرت وزارة الثقافة والآثار، عدد ما سرق وهرب من محتويات المتحف العراقي ببغداد، بـ 15 ألف قطعة أثرية.

ويأتي التحرك العراقي قبيل بدأ الجولة الجديدة من الحوار بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل موقع “السومرية نيوز”، عن الزيادي قوله، إن “الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي ستنطلق في السابع من شهر أبريل/نيسان الجاري، ستتضمن محاور اقتصادية وسياسية وأمنية”.