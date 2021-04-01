محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

العراق : ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

:مشرعون: برلمان العراق يوافق على ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق : ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

(رويترز) – وافق برلمان العراق اليوم الأربعاء على ميزانية للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
وقال مشرعون إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية.
(الدولار في الميزانية العراقية = 1450 دينارا عراقيا)

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا