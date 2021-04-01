العراق : ميزانية 2021 بحجم 90 مليار دولار

(رويترز) – وافق برلمان العراق اليوم الأربعاء على ميزانية للعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وقال مشرعون إن من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية.

(الدولار في الميزانية العراقية = 1450 دينارا عراقيا)

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