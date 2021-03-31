الدول الإسلامية تتحرى هلال شهر رمضان 12 أبريل

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي.. من الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان في 29 شعبان “إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا ” في حين أن ” العراق ومصر وتركيا وتونس ” بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 إبريل.

وأضاف : ” أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل”.

وذكر أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين وهي غالبية دول العالم الإسلامي فإن رؤية الهلال يوم الإثنين غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وأشار إلى أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الإثنين حتى باستخدام التلسكوب فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.