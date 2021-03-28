مجموعة بن لادن العالمية القابضة تستضيف ندوة عبر الإنترنت لجميع المقرضين

أعلنت مجموعة بن لادن العالمية القابضة في بيان أنه من المقرر أن تستضيف ندوة عبر الإنترنت لجميع المقرضين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021. تتبع الندوة سلسلة من الجلسات التي تقام على مدار الأيام التالية لتغطية مواضيع مفصلة وآليات برنامج التحول الجاري.

وعقب ندوة مماثلة أقيمت في نهاية العام الماضي، أحرزت مجموعة بن لادن العالمية القابضة ومستشاروها تقدماً ملحوظاً في تطوير برنامج التحول وخطة إعادة الرسملة. وتتواصل جهود المجموعة لتعزيز القيمة المتاحة لجميع أصحاب المصلحة، وحفز النمو، وبناء ميزانية عمومية مستدامة؛ وستتيح الندوة للدائنين فرصة الاطلاع على كامل المستجدات المتعلقة بتقدم المجموعة عبر المجالات الرئيسية للأعمال والحوكمة.

وفي إطار تعليقه على الندوة المقبلة؛ قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بن لادن العالمية القابضة، خالد القويز: “تتطلع المجموعة إلى ضمان التعامل مع جميع حقوق المقرضين بطريقة عادلة وشفافة ومنصفة لجميع أصحاب المصلحة بما يضمن استمرارية أعمالها وتحقيق النمو المستقبلي.”

وتم تعيين العديد من الاستشاريين، إلى المستشار الرئيسي ’ هوليهان لوكي‘، لإحراز تقدم على صعيدي التحول التشغيلي وإعادة رسملة الميزانية العمومية. ومن المتوقع استمرار التواصل مع مجتمع أصحاب المصلحة لدينا فيما تقترب الشركة من فرص سوقية مهمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تعمل في سوق تتمتع بفرص كبيرة تتيح لها استعادة ريادتها في السوق عقب إعادة الرسملة. وتشمل هذه الفرص المشاريع التطويرية الكبرى والنوعية قيد التنفيذ حالياً، والعقود الضخمة في المملكة.

وترتكز المجموعة على إرث قوي من الالتزام بتنفيذ المشاريع الضخمة والأصول ذات الأهمية الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تنفيذ برنامج تحول صارم، ستبرز المجموعة – المملوكة جزئياُ لحكومة المملكة العربية السعودية، كقوة اقتصادية ومؤسسة وطنية ملتزمة تماماً بتحقيق ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وتوضح فرص السوق المتاحة الدعم المستمر الذي تتلقاه المجموعة والذي يؤكد وجود مؤسسة وطنية رائدة للمقاولات في المملكة، واستفادة مودري قطاع البناء من التأثير الاقتصادي المضاعف ومساهمتهم في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إطار رؤية السعودية 2030.