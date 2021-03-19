بوتين يعرض على بايدن محادثات علنية بعدما وصفه بالقاتل

ورد بوتين، في تصريح على التلفزيون في وقت سابق، بشكل لاذع على تصريحات بايدن وقال إن المرء لا يرى إلا خصاله.

وكان بايدن قد رد على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الإخبارية عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي قاتل قائلا “أعتقد ذلك”.

وقال بوتين إن آخر مناسبة تحدث فيها مع بايدن كانت عبر الهاتف وبناء على طلب الأخير وإنه يقترح الآن إن يجري الاثنان حوارا آخر الجمعة أو الاثنين عبر دائرة تلفزيونية على أن يُبث مباشرة.

وأوضح بوتين قائلا في مقابلة تلفزيونية بشأن تصريحات بايدن “أود أن أعرض على الرئيس بايدن أن نواصل مناقشتنا لكن بشرط أن تُبث على الهواء، على الانترنت، بدون أي تأخير”. وتعود آخر مناسبة تحدث فيها الرئيسان إلى 26 يناير كانون الثاني وذلك في اتصال هاتفي بعد أيام قليلة من تولي بايدن الرئاسة.

وقال بوتين إنه مستعد لبحث العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وقضايا أخرى ومنها الصراعات الإقليمية “غدا أو يوم الاثنين مثلا”.

ووصف بايدن أيضا بوتين خلال مقابلة (إيه.بي.سي) بأنه بلا قلب وقال إنه سيدفع ثمن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، وهو أمر ينفي الكرملين حدوثه.

وتستعد الولايات المتحدة لفرض مجموعة عقوبات جديدة على روسيا في الأيام المقبلة بخصوص مزاعم التدخل وكذلك مزاعم اختراق الكتروني. وفي خطوة غير معتادة، استدعت موسكو سفيرها من واشنطن للتشاور بعد تصريحات بايدن.

وقال بوتين في رده على وصف بايدن له إنه يعرف الرئيس الأمريكي شخصيا وإنه يتمنى له صحة طيبة وذلك في إشارة على ما يبدو إلى عمر بايدن البالغ 78 عاما.

وأضاف بوتين أن كل بلد يضطر لخوض “أحداث دموية” ملمحا إلى أن الرئيس الأمريكي كان منافقا في حديثه، وأن بايدن يتهم الرئيس الروسي بذنب اقترفه هو نفسه.

وقال بوتين “أتذكر أيام طفولتي حين اعتدنا أن نردد: ‘من به عيب يراه في الآخرين‘. هذا ليس نابعا من فراغ، ليست مجرد مقولة أو لهو أطفال. المعنى النفسي هنا عميق للغاية”.

وتابع “نحن دوما نرى خصالنا في الآخرين ونعتقد أنهم فعلا أمثالنا، ولهذا نقيّم أفعالهم ونصدر أحكاما”.

* “تصريحات سيئة حقا”

قال المتحدث باسم بوتين بعد قليل من تصريحات الرئيس الروسي إن بايدن أظهر أنه غير مهتم بإصلاح العلاقات مع موسكو التي توترت على كل الأصعدة خاصة سوريا وأوكرانيا وسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني.

وسارع بايدن بتمديد معاهدة نووية رئيسية مع روسيا عقب توليه السلطة في يناير كانون الثاني لكن إدارته قالت إن نهجها مع موسكو سيكون أشد من ذلك النهج الذي اتخذته الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب، وإنها لن تتعاون معها إلا في حال وجود فائدة ملموسة للولايات المتحدة.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف “إنها تصريحات بالغة السوء. لقد أظهر الرئيس الأمريكي بوضوح أنه لا يرغب في تحسين العلاقات مع بلدنا… سنعمل الآن من هذا المنطلق”.

وأضاف للصحفيين معلقا على تصريح بايدن “لم يحدث أمر كهذا بالقطع على مر التاريخ”.

وقال قنسطنطين كوساتشيوف نائب رئيس مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي إن استدعاء موسكو لسفيرها كان الخطوة المنطقية الوحيدة الممكن اتخاذها في مثل هذه الظروف.

وتابع قائلا في منشور على فيسبوك “أعتقد أنها لن تكون الأخيرة ما لم يصدر تفسير أو اعتذار من الجانب الأمريكي”.

وقال “مثل هذا التقييم غير مسموح أن يصدر على لسان رجل دولة بهذه المكانة. مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف”، وأضاف أن هذه لحظة فاصلة في العلاقات الأمريكية الروسية.

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