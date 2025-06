انهيار وشيك للعلاقات الأمريكية الروسية عقب تصريحات جو بايدن

واستدعت الخارجية الروسية أمس أناتولي أنطونوف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية للتشاور، وتقييم العلاقات مع واشنطن، وأشار رويترز إلى تأكيد مسؤول روسي أن ذلك ستتبعه خطوات أخرى ما لم يقدم اعتذار عن ذلك التصريح.

استند رد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية الجديد بـ “جهود روسية للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد ترامب”، وهو ما علّق عليه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة بثّتها قناة “إي بي سي نيوز” ABC News التلفزيونية، بأن بوتين “سوف يدفع الثمن”.

ورداً على سؤال المحاور ما إذا كان الرئيس الأمريكي يعتقد أن بوتين “قاتل”، أجاب بايدن بالإيجاب!

وأصبحت التكهنات في روسيا حول تفسير تلك التصريحات التي خرج بها الرئيس الأمريكي، تدور حول احتمال خلل في الإدراك لدى الرئيس الأمريكي لتقدمه بالسن، أو أنها تصريحات معدة سلفا بعد دراسة متأنية لها.

بالطبع هناك تنافس أمريكي روسي حاد في مناطق كثيرة حول العالم ويمتد التنافس والصراع من سوريا إلى الخليج العربي وأوروبا حول صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية “إس-400” في تركيا وحتى مشروع خط أنابيب غاز “نورد ستريم 2″، الذي من المقرر أن ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق.

أما الأرضية التي تقف عليها الإدارة الأمريكية في تأجيج العداء ضد روسيا بحجة التدخل في الانتخابات الأمريكية فالتقرير ذاته يحمل الإجابة، إذ أن تقرير الاستخبارات الأمريكية يلفت في خاتمته إلى أنه لا يوجد دليل يثبت ما ورد فيه من تكهنات حول التدخل الروسي.

The most important section of the ODNI report on foreign election interference is buried at the end: “Judgements are not intended to imply that we have proof that shows something to be a fact.”

In other words, there’s no evidence for any of its claims. https://t.co/QGFkS8jIWd pic.twitter.com/uknAZjOKQi

— Dan Cohen (@dancohen3000) March 17, 2021