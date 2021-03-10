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دبي: تجميد الرسوم الحكومية حتى 2023

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكل مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لروّاد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دبي: تجميد الرسوم الحكومية حتى 2023

وقال في بيان بموقعه على الإنترنت إن تمديد التجميد الذي كان ينتهي هذا الشهر جاء “دعما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع، وتعزيزا لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة ومواكبة اتجاهات السوق”.

يشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي قرار سموّ ولي عهد دبي، ليمدّد قرار تجميد الرسوم الحكومية، الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحِزَم الاقتصادية الخمس التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الـ12 شهراً الماضية، منذ مارس 2020 وحتى الآن، وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلّفتها جائحة «كوفيد-19»، إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليارات درهم، واشتملت على إلغاء وخفض العديد من الرسوم الحكومية، بشكل مؤقت أو دائم، ضمن مختلف القطاعات.

وقال ولي العهد إنه لن يتم “استحداث أو فرض أي رسوم جديدة إلا في حال استحداث خدمات جديدة بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع”.

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