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السعودية تسمح باستئناف الأنشطة والفعاليات الترفيهية اعتبار من غدا الأحد

واس- أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من غدا الأحد عدد من الإجراءات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسمح باستئناف الأنشطة والفعاليات الترفيهية اعتبار من غدا الأحد

وأوضحت الداخلية السعودية أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وأكدت أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وشددت على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت إلى بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وأكدت استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر

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