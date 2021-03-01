العالم أمام شبح التضخم مع حزمة التحفيز الأمريكي و زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية الأوروبية

بعد أن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحزمة تحفيز بقيمة 9ر1 تريليون دولار، في تصويت، عجرى في وقت مبكر من صباح السبت، بحسب تقارير إعلامية، تثار مخاوف من شبح التضخم بمستويات عالية.

وأشارت بلومبرغ إلى أن التضخم وارد لكن ذلك لا يعني أنه عصي على الإدارة، وسبق ذلك تراجع المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات الخميس، مع تسجيل مؤشر ناسداك أكبر تراجع يومي بالنسبة المئوية خلال أربعة أشهر فيما وصف بعملية تصحيح كبيرة أو حتى انهيار مصغر.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري و0.9 بالمئة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.

وسبق أن نقلت رويترز منتصف الاسبوع الماضي عن زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية التي أدت إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يناير الماضي بعد انخفاض الأسعار على مدى شهور، مما بدد أثر الاتجاه النزولي للطاقة التي انخفضت أسعارها.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.2 بالمئة على أساس شهري و0.9 بالمئة على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.

وارتفعت أسعار الطاقة المتقلبة 3.8 بالمئة على أساس شهري لكنها لا تزال منخفضة 4.2 بالمئة عن الشهر ذاته من العام الماضي. وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.2 بالمئة على أساس شهري واثنين بالمئة على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن الخدمات، التي تشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، أضافت 0.65 نقطة مئوية إلى نتيجة التضخم السنوية النهائية، في حين أضافت السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 0.37 نقطة أخرى، مما بدد أثر خصم 0.41 نقطة من الطاقة الأقل سعراً.