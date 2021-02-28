هجمات ضاروخية ضد العاصمة السعودية الرياض

قناة «العربية» أكدت بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعترض هجوما بصواريخ باليستية شنته ميليشيات الحوثي من اليمن كان يستهدف العاصمة الرياض اليوم السبت.

ودان أمين مجلس مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، استهداف الحوثيين لمدينة الرياض بهجوم باليستي، وعدد من الطائرات المسيرة باتجاه خميس مشيط وجازان.

وقال الحجرف إن «استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية».

وحث، «المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة».

ونشرت وكالة الانباء السعودية لقطات من منزل مواطن بـ الرياض وتظهر آثار انتشار شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثية

صور من منزل مواطن بـ #الرياض لآثار انتشار شظايا اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثية الإرهابية pic.twitter.com/VOV2DOYBI6 — معلومات مباشر (@mubasher) February 28, 2021