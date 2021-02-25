منصة الشبكة الاجتماعية الصوتية كلوب هاوس تستضيف السفيرة الأمريكية في الكويت

يستضيف حساب كلوب هاوس القبس السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانسكي في السادسة مساء الجمعة في غرفة حوارية بمشاركة رئيس التحرير الزميل وليد النصف، وتشير الصحيفة أنه يمكن لقراء ومتابعي منصات القبس الاستماع إلى الغرفة الحوارية في حساب القبس بتطبيق {كلوب هاوس alqabas@}.

وتلقى الحوارات المفتوحة على الشبكات الاجتماعية إقبالا متزايدا كونها تقدم منصة للمسؤولين والمشاهير على مخاطبة الجمهور مباشرة والرد على الأسئلة والاستفسارات كما درجت العادة على موقع الشبكة الاجتماعية ريديت https://www.reddit.com/r/IAmA وغيرها.

وتحقق الشبكة الاجتماعية كلوب هاوس شعبية في الخليج بسبب اعتماها أسلوب التسويق القائم على عامل الندرة، حيث تقتصر الخدمة على أجهزة أيفون وعبر إرسال الدعوات من مشتركين حاليين فقط، وتتيح التسجيل للحصول على حساب في المستقبل، ويورد إعلامي سعودي أن بعض الأشخاص بدأ بعرض بيع الحسابات على تلك الشبكة لتلبية الطلب القوي عليها.

مش معقول فيه ناس جالسة تشغل حملات تسويقية عشان تبيع دعوات كلوب هاوس في سناب شات pic.twitter.com/vPAzJ4tzyq — عبدالله الغفيص (@A_Gafes) February 22, 2021