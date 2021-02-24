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السعودية تسمح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ

أعلن في السعودية أنه سيتم السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ الحدودية، في إجراء يهدف إلى تسهيل تحركاتهم في ظل تعليق حركة السفر الدولي بسبب الجائحة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسمح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ

وقالت وزارة الداخلية أنه صدرت توجيهات بالسماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة أن من شروط سفر السعوديين المتزوجين من غير سعوديات أن تكن الزوجة مقيمة خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى، والسعوديات المتزوجات من غير سعوديين حيث يمكنهن السفر رفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن في الخارج.

وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر بحسب وكالة الانباء السعودية.

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