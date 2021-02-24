مصر وقطر تعقدان أول اجتماع منذ اتفاق إنهاء الخلاف الخليجي

واتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير كانون الثاني في قمة عُقدت في العلا بالسعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وعلاقات السفر مع الدوحة، والتي كانت قد قُطعت في عام 2017 بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

والتقت قطر يوم الاثنين بوفد من الإمارات في الكويت لإجراء محادثاتهما الثنائية الأولى.

وقال البيان “رحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف “كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية”.

ومنذ توقيع الاتفاق، استؤنفت الرحلات الجوية والسفر بين قطر والدول الأربع. وتقوم كل دولة بترتيب محادثات ثنائية مع قطر لحل القضايا الفردية.

وذكرت وزارة الخارجية البحرينية الشهر الماضي أنها بعثت برسالة إلى قطر تدعو الدوحة إلى إرسال وفد إلى البحرين لبدء محادثات ثنائية لتنفيذ اتفاق العلا. وقال وزير خارجية البحرين إن قطر لم ترد بعد.

وترتبط واشنطن بعلاقات قوية مع جميع الدول المعنية، بما في ذلك قطر التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، واعتبرت الخلاف تهديدا لجهود احتواء إيران. وضغطت أمريكا من أجل تشكيل جبهة خليجية موحدة.