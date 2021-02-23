مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو خلال هجوم مسلح

قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا الاثنين بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكب برنامج الأغذية العالمي أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي .

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا لوكالة فرانس برس إن السفير لوكا أتانازيو “توفي متأثراً بجراحه”. وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك لفرانس برس أن شخصين آخريَن قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين.

وأعلن الجيش الكونغولي أن “القوات المسلحة الكونغولية تمشّط (المنطقة) لمعرفة من هم المنفذون”. وفي وقت لاحق مساء الاثنين اتهمت وزارة الداخلية الكونغولية المتمردين الهوتو الروانديين بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل السفير الإيطالي. وأعلنت الوزارة في بيان “تعرض موكب لبرنامج الأغذية العالمي لهجوم مسلح شنه عناصر من القوات الديموقراطية لتحرير رواندا” في إقليم شمال كيفو، مشيرة إلى خطف أربعة أشخاص خلال الهجوم، تم العثور على واحد منهم.

والكونغو الديموقراطية بلد شاسع بحجم أوروبا الغربية القارية، وهي تشهد عدة نزاعات لا سيما في شرقها النائي الغني بالمعادن.

وتنشط عشرات الميلشيات في المقاطعات الشرقية الأربع، وكثير منها شكلت إثر حروب في تسعينيات القرن الماضي اجتاحت دولًا حول وسط وجنوب إفريقيا وأودت بحياة الملايين بعد الغزو الاوروبي لها للاستحواذ على موارد غنية فيها بعد اكتشاف وجود موارد طبيعية هائلة بها، وقام ملك بلجيكا ليوبولد الثاني، باستغلال الكونغو ونهب ثرواتها وارتكاب فظائع بحق شعبها، متسببا في مقتل الملايين ما بين 1885 و1908. وتسببت السياسة البلجيكية المعتمدة بالكونغو منذ عام 1885 في وفاة حوالي 10 ملايين كونغولي، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد. في حين أفادت مصادر أخرى بأن عدد الضحايا يتراوح بين 5 ملايين و13 مليوناً.

وبسبب انتشار ظاهرة قطع الأيادي، لقبت الصحف العالمية الكونغو بأرض الأيادي المقطوعة.

واليوم تعد فجمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، وهو من المعادن النادرة، وهو عنصر أساسي في تصنيع بطاريات الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية.