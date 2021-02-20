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السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية في العقد القادم

دبي (رويترز) – قال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية يوم السبت إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط طموح لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية في العقد القادم

 

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

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