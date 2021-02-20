السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية في العقد القادم

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

أشيد بالتكامل الوطني الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في وطننا الغالي، وأثمن جهود جميع شركائنا من القطاعين العام والخاص. في مشاركتنا بـ#معرض_آيدكس2021، نعمل سويا لتقديم صورة متكاملة ومشرفة لواقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

نسأل الله للجميع التوفيق. https://t.co/1vrQNbyNWd — أحمد بن عبدالعزيز العوهلي Ahmad A. Al-Ohali (@Ahmad_A_AlOhali) February 17, 2021