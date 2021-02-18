اتهام فيسبوك بمهاجمة دولة ذات سيادة بعد حجب بيانات عن كورونا المستجد في استراليا

بعد قيام فيسبوك أمس مشتركيه في استراليا من نشر الأخبار وتبادلها والوصول إليها، وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء الاسترالي إن هذه الخطوة تظهر أن شركات التكنولوجيا “تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد يجب ألا تنطبق عليها” بينما وصفها آخرون بأنها “هجوم على دولة ذات سيادة” و “إساءة استخدام للسلطة”.

وتراجع فيسبوك بعد حظره العديد من صفحات الصحة والطوارئ الحكومية. وأكد فيسبوك لاحقا أن هذا كان خطأ وأن العديد من هذه الصفحات عادت الآن إلى الإنترنت.

وانتشر وسم فيسبوك استراليا #FacebookAustralia ودعوات لمقاطعته على تويتر وشبكات اجتماعية أخرى بما فيها فيسبوك ذاته.

وتسبب ذلك برد فعل ساخط على المستوى الدولي ، حيث قال أحد السياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة إنه يظهر أن “فيسبوك غير متوافق مع الديمقراطية” بينما سرعان ما بدأ الهاشتاغ “حذف فيسبوك” يتجه إلى موقع منافس تويتر.

ويأتي قرار فيسبوك ردا على قانون أسترالي مقترح سيجعل شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع رسوما مقابل محتوى الأخبار الذي تقدمه على منصاتها.

واستيقظ الأستراليون الخميس ليجدوا أن صفحات فيسبوك لجميع المواقع الإخبارية محلية وعالمية غير موجودة.

ولفتت بي بي سي إلى أن غوغل، على عكس فيسبوك، وقعت في الأيام الأخيرة صفقات دفع مع ثلاثة منصات إعلامية أسترالية كبرى.

وجاء إجراء فيسبوك بعد ساعات فقط من موافقة غوغل على دفع شركة نيوز كورب الخاصة التابعة لروبرت مردوخ مقابل محتوى من مواقع إخبارية عبر إمبراطوريتها الإعلامية.